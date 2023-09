Le PSG se rend en terre hostile ce dimanche pour affronter l’OL en marge de la 4ème journée de Ligue 1 (20h45, Prime Video). Découvrez ici les chiffres importants à retenir avant cette affiche.

Après avoir validé un joli succès lors de la journée précédente face au RC Lens au Parc des Princes (3-1), le PSG remonte sur le pont en ce dimanche soir pour ce qui représente l’affiche de cette 4ème journée de Ligue 1. En face, c’est l’Olympique Lyonnais qui se présente. Un Olympique Lyonnais en pleine crise. Le tout pour les hommes de Luis Enrique sera de poursuivre sur leur lancée afin de confirmer les belles prédispositions observées il y a une semaine de cela. Et à quelques heures du coup d’envoi de cette partie, le club de la capitale, via son site officiel, a fait un petit point sur le passif entre ces deux équipes.

🚨 Le PSG connaît ses adversaires en LDC… et tombe dans le GROUPE DE LA MORT 💀



AC Milan – BVB – Newcastle… Du lourd attend Paris 🔥



Le PSG va-t-il sortir du groupe de la mort ? 🗣️🌟



Nouveau TALK CS ⤵️https://t.co/5yg8OKCGxi pic.twitter.com/fBLMKBlDhu — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 1, 2023

Avantage au Paris Saint-Germain

Déjà, le bilan comptable entre ces deux formations penche assez nettement en faveur des Parisiens avec 45 victoires, 29 nuls et 35 revers en 106 confrontations. Mieux, le PSG n’a plus connu la défaite à Lyon depuis cinq sorties : 4 succès et un partage de points. En outre, l’OL est un adversaire qui réussit plutôt bien aux Rouge et Bleu puisque les Rhodaniens se placent comme la deuxième écurie ayant encaissé le plus de buts contre Paris avec 162 réalisations concédées. Seul Saint-Etienne (167) fait pire. Côté individuel, Kylian Mbappé est le meilleur scoreur de l’histoire francilienne face à l’OL (10 buts). Il est suivi de près par Edinson Cavani (9 buts). Surtout, le numéro 7 s’était offert un quadruplé retentissant contre les Gones le 7 octobre 2018. Il n’a pas réitéré cette prouesse depuisn ni aucun de ses coéquipiers d’ailleurs.