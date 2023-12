Le Paris Saint-Germain a terminé sa saison de la meilleure des manières. C’est-à-dire par un victoire (Metz, 3-1) et par le titre officieux de champion d’automne. C’est l’heure de faire le bilan de cette première partie de saison.

Avant de débuter cette saison, le PSG a revu son effectif de fond en comble. Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Arnau Tenas, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Lee Kang-In, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou enfin Bradley Barcola sont les nouveaux visages de ce PSG version Luis Enrique. Aussi, le Campus PSG qui accompagne les joueurs au quotidien.

Les premiers matches références

Malgré deux matches nuls en tout début de saison (Lorient, 0-0 et Toulouse, 1-1), le club de la capitale fait tomber Lens au Parc des Princes dès la 3e journée. Le club se construit par la suite quelques matchs références, contre l’OL (4-1) et contre l’OM trois semaines plus tard (4-0). Contre les Olympiens, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani se sont illustrés pour la première fois.

À voir aussi : Gardien du PSG, le plus beau métier du monde pour Donnarumma

Puis vient le match nul contre Clermont, qui sera juste anecdotique pour les Parisiens. Tout simplement parce que les hommes de Luis Enrique vont enchaîner une série de 8 victoires consécutives. Rennes, Strasbourg, Brest, Montpellier, Reims, Monaco, Le Havre et Nantes sont les adversaires qui n’ont pas su renverser Paris. À noter la performance XXL contre l’AS Monaco, un adversaire de taille cette saison (5-2), avec le premier but d’Ousmane Dembélé.

Champion d’automne

En l’emportant face au LOSC, le PSG pouvait espérer creuser l’écart de 7 points avec son dauphin Nice. Les Niçois s’étaient inclinés (1-3) la veille. Mais le club de la capitale est tombée sur un bon client. Lille, 4e, pratiquant un beau football avec Da Fonseca, a accroché Paris (1-1). Les Rouge & Bleu peuvent se consoler avec un dernier match victorieux au Parc des Princes contre Metz (3-1). Kylian Mbappé inscrit un doublé et voit son frère faire son entrée sur le terrain, fêtant son anniversaire de la meilleure des manières.

Résultat, 5 points d’avance sur Nice et 7 points sur l’AS Monaco. Le PSG fera sa reprise le 3 janvier contre Toulouse lors du Trophée des Champions, pour aller décrocher le premier titre de l’ère Luis Enrique. Ça sera aussi le début de la Coupe de France pour le PSG avec une 32e de finale face à l’US Revel. Il faudra ensuite aller à Bollaert pour jouer le RC Lens, plus d’un an après une défaite au même endroit (1-3).