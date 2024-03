Ligue 1 : Les Ultras du PSG n’en peuvent plus

À quelques jours de la 27e journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, le Collectif Ultras Paris crie son mécontentement face à l’interdiction de se déplacer au Vélodrome.

Encore cette saison, le Collectif Ultras Parisien ne pourra pas faire le déplacement à Marseille. Comme depuis le 24 octobre 2009, les supporters du Parisien Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille ne pourront pas se confronter dans les tribunes. Après les nombreux incidents lors des retrouvailles entre les deux clubs, qui se terminaient le plus souvent en bagarre entre groupes de supporters, le ministre de l’Intérieur a interdit les déplacements. Pas d’exception cette année, les Parisiens ne pourront pas se rendre dans le sud de la France le 31 mars prochain pour le match de Ligue 1 au Vélodrome.

Le CUP dénonce un « traitement discriminatoire »

Face à cette interdiction, le CUP montre son mécontentement et réclame que la situation change. À travers un communiqué : « Nous ne supportons plus ce traitement discriminatoire des fans de football, pas plus que nous n’aimons l’atmosphère aseptisée des stades sans fans adverses. […] Nous n’en pouvons plus de ce traitement, il est plus que temps que l’État, les préfectures et les instances du football assument leurs responsabilités et, à l’instar de nos voisins italiens, allemands ou anglais, arrivent enfin à gérer les déplacements de supporters. »