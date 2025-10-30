Fclpsg
Ligue 1 – Malgré son nul à Lorient, le PSG conserve son fauteuil de leader

Malgré sa mauvaise performance sur la pelouse de Lorient (1-1), le PSG conserve la tête du championnat dans une lutte acharnée pour la première place.

Le PSG a vécu une soirée compliquée au Stade du Moustoir. En plus du match nul frustrant face au FC Lorient (1-1), le club de la capitale a perdu sur blessure Désiré Doué. Mais à l’issue de cette 10e journée de Ligue 1, les champions de France sont toujours en tête du championnat grâce aux contre-performances de ses poursuivants.

Deux points séparent le premier du sixième, une première depuis la saison 2010-2011

Dauphin du PSG avant cette journée, le RC Lens a réalisé la plus mauvaise performance de cette journée en s’inclinant face à la lanterne rouge, le FC Metz (2-0), qui n’avait gagné aucun match jusque-là. L’Olympique de Marseille a aussi raté cette belle opportunité de récupérer la première place. Après avoir renversé le score au retour des vestiaires, les Olympiens ont été climatisés à domicile par un but dans le temps additionnel de l’Angers SCO (2-2). Autre mauvaise performance, celle de l’Olympique Lyonnais. En déplacement au Stade Jean-Bouin pour affronter le Paris FC, les Gones ont mené de trois buts avant de concéder un match nul spectaculaire (3-3).

Des contre-performances qui profitent à l’AS Monaco, nouveau dauphin des Rouge & Bleu. Dans un match animé, les Monégasques l’ont emporté face au FC Nantes (3-5). Avec ces différents résultats, la Ligue 1 a rarement été aussi serrée au bout de 10 journées avec seulement deux points qui séparent le premier du sixième, une première depuis la saison 2010-2011. De son côté, le RC Strasbourg se relance avec un large succès contre l’AJ Auxerre (3-0). Le Stade Rennais d’Habib Beye n’y arrive toujours pas après un match nul concédé dans les dernières minutes face à Toulouse (2-2). Enfin, l’OGC Nice, prochain adversaire du PSG, a remporté son duel face au LOSC (2-0).

Les résultats de la 10e journée de Ligue 1

  • Le Havre / Stade Brestois (1-0)
  • FC Lorient / Paris Saint-Germain (1-1)
  • FC Metz / RC Lens (2-0)
  • OGC Nice / LOSC (2-0)
  • Olympique de Marseille / Angers SCO (2-2)
  • FC Nantes / AS Monaco (3-5)
  • Paris FC / Olympique Lyonnais (3-3)
  • RC Strasbourg / AJ Auxerre (3-0)
  • Toulouse FC / Stade Rennais (2-2)

Le classement de Ligue 1

  1. Paris Saint-Germain – 21 pts (+11)
  2. AS Monaco – 20 pts (+7)
  3. Olympique de Marseille – 19 pts (+13)
  4. RC Strasbourg – 19 pts (+9)
  5. Olympique Lyonnais – 19 pts (+4)
  6. RC Lens – 19 pts (+4)
  7. LOSC – 17 pts (+9)
  8. OGC Nice – 17 pts (+1)
  9. Toulouse FC – 14 pts (+2)
  10. Stade Rennais – 12 pts (-2)
  11. Le Havre – 12 pts (-4)
  12. Paris FC – 11 pts (-3)
  13. Angers SCO – 10 pts (-6)
  14. Stade Brestois – 9 pts (-4)
  15. FC Nantes – 9 pts (-5)
  16. FC Lorient – 9 pts (-9)
  17. AJ Auxerre – 7 pts (-9)
  18. FC Metz – 5 pts (-18)
