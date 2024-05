En grande forme depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé a été nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’avril par l’UNFP.

Arrivé au PSG l’été dernier, Ousmane Dembélé est rapidement devenu un titulaire important sous les ordres de Luis Enrique. Si son manque d’efficacité a rapidement été pointé du doigt, le numéro 10 du PSG se montrait quand même important dans la dernière passe avec 12 offrandes cette saison. Mais récemment, l’international français a réussi à trouver le chemin des filets à plusieurs reprises.

Dembélé à la lutte avec Lacazette et Aubameyang

Outre ses buts face à son ancienne formation, le FC Barcelone, en Ligue des champions, l’ailier de 26 ans a aussi marqué un doublé sur la pelouse du FC Lorient (1-4), le 24 avril dernier. Avec seulement deux matches disputés en ce mois d’avril (90 minutes face au FC Lorient et 45 minutes contre Le Havre), Ousmane Dembélé a été nommé pour le titre du meilleur joueur du mois d’avril par l’UNFP. L’attaquant du PSG sera en concurrence avec le Lyonnais Alexandre Lacazette (3 buts et 2 passes décisives en 4 matches) et le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang (3 buts et 1 passe décisive en 4 matches). Pour voter pour Ousmane Dembélé, c’est ici.

En mars, c’est le Lillois Edon Zhegrova qui avait remporté le trophée du meilleur joueur du mois. Cette saison, Kylian Mbappé est le seul Parisien à avoir remporté cette distinction individuelle en octobre et novembre.

Le palmarès de la saison 2023-2024 de Ligue 1

Août 2023 : Takumi Minamino (AS Monaco)

Septembre 2023 : Marcin Bulka (OGC Nice)

Octobre 2023 : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Novembre 2023 : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Décembre 2023 : Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille)

Janvier 2024 : Martin Terrier (Stade Rennais)

Février 2024 : Pierre Lees-Melou (Stade Brestois 29)

Mars 2024 : Edon Zhegrova (LOSC)