Ligue 1 – PSG / Clermont (J28) programmé

Au retour de la trêve internationale, le PSG aura un calendrier chargé avec des grosses échéances à venir. Mais la rencontre face à Clermont permettra aussi à Luis Enrique de laisser au repos certains joueurs cadres.

Au retour de la trêve internationale, le PSG aura un beau calendrier avec le Classico face à l’Olympique de Marseille (31 mars), la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais (3 avril) et le quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone (10 et 16 avril). Un programme alléchant pour le PSG et ses supporters. Et avant cette confrontation aller face au club catalan, Luis Enrique aura le match parfait pour faire reposer les organismes de certains joueurs. Ce samedi soir, la Ligue a dévoilé la programmation de la 28e journée de Ligue 1.

À voir aussi : Quarts de finale de la C1 – La programmation officielle est tombée

PSG / Clermont, quatre jours avant le match face au FC Barcelone

À cette occasion, le leader du championnat accueillera la lanterne rouge, le Clermont Foot. Une rencontre programmée le samedi 6 avril à 21 heures et diffusée sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot. Ce match face aux Clermontois est placé trois jours après la demi-finale de Coupe de France et quatre jours avant le quart de finale aller de C1 face au FC Barcelone. Les Parisiens disputeront donc trois rencontres d’affilée au Parc des Princes en l’espace d’une semaine.

Le programme de la 28e journée de Ligue 1