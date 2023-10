Après la trêve internationale de novembre, le PSG aura un gros match à préparer face à l’AS Monaco à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1.

Après avoir bien négocié son retour de la trêve avec deux victoires nettes face au RC Strasbourg (3-0) et l’AC Milan (3-0), le PSG aura quatre autres rencontres (Stade Brestois, Montpellier HSC, AC Milan et Stade de Reims) à disputer avant la coupure internationale de novembre. Et dès le retour de cette prochaine trêve (du lundi 13 novembre au mercredi 22 novembre), un gros match attend les Rouge & Bleu. En effet, la Ligue a dévoilé sa programmation de la 13e journée de Ligue 1.

À voir aussi : Le calendrier du PSG dévoilé jusqu’au mois de novembre

Le choc face à l’ASM programmé le vendredi 24 novembre

Et dès le retour de la trêve, le PSG accueillera au Parc des Princes l’actuel leader de Ligue 1, l’AS Monaco, dans le choc de cette 13e journée de Ligue 1. Une rencontre programmée le vendredi à 21 heures sur Prime Video. Luis Enrique devra donc réussir à aligner une équipe compétitive tout en gérant le temps de jeu, notamment de ses sud-américains (Marquinhos, Manuel Ugarte) qui rentreront tardivement de leur sélection. D’autant plus que le club parisien recevra Newcastle en Ligue des champions quatre jours plus tard, le mardi 28 novembre.

La programmation de la 13e journée de Ligue 1