Après son match retour face au FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG aura une autre belle affiche à disputer face à l’OL au Parc des Princes.

Le PSG va entamer son sprint final. Au programme des prochains jours, un Classique face à l’Olympique de Marseille (31 mars), une demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais (3 avril) et une double confrontation face au FC Barcelone (10 et 16 avril) en quarts de finale de Ligue des champions. Et après cette confrontation retour face aux Catalans, les joueurs de Luis Enrique auront une autre belle affiche à disputer.

FC Barcelone-PSG et PSG-OL dans la même semaine

À l’occasion de la 30e journée de Ligue 1, le PSG recevra l’Olympique Lyonnais le dimanche 21 avril. Une rencontre programmée à 21 heures au Parc des Princes et qui sera diffusée sur Prime Video. Les Rouge & Bleu auront donc cinq jours pour préparer cette rencontre face aux Gones, qui réalisent une belle remontée au classement. Trois jours après, le leader du championnat se déplacera sur la pelouse du FC Lorient (le mercredi 24 avril à 19h), un match initialement prévu le week-end du 13-14 avril mais décalé plus tard afin de permettre au PSG de préparer au mieux son match de Coupe d’Europe.

Cette 30e journée de Ligue 1 va connaître quelques aménagements au niveau des horaires. Aucun match n’aura lieu le dimanche à 13 heures et la rencontre Toulouse / OM se déroulera le dimanche 21 avril à 19 heures, ce qui décalera la diffusion de PSG / OL de 15 minutes (21h au lieu de 20h45).

Le programme de la 30e journée de Ligue 1