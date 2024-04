Ligue 1 – PSG / Toulouse (J33) programmé

Sacré champion de France ce week-end, le PSG pourra soulever son nouveau trophée lors du dernier match de la saison à domicile face à Toulouse. Et la Ligue a dévoilé la programmation de cette rencontre.

Encore en lice pour un quadruplé historique, le PSG a validé un autre de ses objectifs ce dimanche. Large leader du championnat, le club de la capitale a officiellement été sacré champion de France 2023-2024. Mais les joueurs de Luis Enrique devront encore patienter avant de partager cette joie avec leurs supporters. La remise du trophée aura lieu lors du dernier match à domicile des Rouge & Bleu, face au Toulouse FC. Ce lundi, la Ligue a dévoilé la programmation de cette 33e journée de Ligue 1.

La remise du trophée face à Toulouse

Et le champion de France en titre recevra le TFC le dimanche 12 mai, à 21 heures au Parc des Princes. Cette rencontre sera à suivre en multiplex sur Prime Video et aussi dans son intégralité sur Canal Plus Sport 360. Ce match face aux Toulousains se déroulera cinq jours après la demi-finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund.

La programmation de la 33e journée de Ligue 1