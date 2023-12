Pour son premier match de l’année 2024 en Ligue 1, le PSG aura une belle affiche à disputer sur la pelouse du RC Lens, à l’occasion de la 18e journée de championnat.

Le PSG a réussi son objectif ce mercredi soir, une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Désormais, le leader du championnat doit encore disputer deux rencontres de Ligue 1 (LOSC et FC Metz) avant la trêve hivernale. Et au début de l’année 2024, les Rouge & Bleu auront un programme chargé. Dans un premier temps, le club parisien affrontera le Toulouse FC au Trophée des Champions (3 janvier) avant de faire son entrée en lice en Coupe de France face à la formation de Régional 1, l’US Revel (7 janvier). Ensuite, les Rouge & Bleu retrouveront la Ligue 1 avec belle affiche au programme.

Lens / PSG en conclusion de la 18e journée de Ligue 1

La Ligue a dévoilé la programmation de la 18e journée de Ligue 1. Et comme la saison passée, le PSG débutera son année avec un déplacement sur la pelouse du RC Lens. Une rencontre programmée le dimanche 14 janvier à 20h45 et diffusée sur Prime Video. Depuis la remontée des Sang & Or en Ligue 1, lors de la saison 2020-2021, les Parisiens n’ont jamais réussi à s’imposer à Bollaert avec un bilan de 1 match nul et 2 défaites.

La programmation de la 18e journée de Ligue 1