Ligue 1 : Un arbitre habitué au sifflet pour OM – PSG

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG entame son printemps au Vélodrome avec le Classique face à l’OM. Pour l’occasion, la LFP a désigné un arbitre habitué de ces grands rendez-vous.

Ce dimanche 31 mars (20h45 sur Prime Video) le PSG se déplace au Stade Vélodrome pour le compte du match de clôture de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour l’occasion, la ligue a désigné comme arbitre central Benoît Bastien. A 40 ans, ce dernier sera au coup de sifflet d’un Classique du championnat de France pour la septième fois de sa carrière. Au cours de cette saison 2023/2024, l’arbitre français a déjà arbitré quatorze rencontre de Ligue 1 pour deux du PSG (deux victoires) et trois de l’OM (trois défaites). Benoît Bastien sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Marc Bollengier, quand le camion VAR sera occupé par Jérémie Pignard et Hamid Guenaoui.