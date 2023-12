Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du LOSC, en conclusion de la 16e journée de Ligue 1, avec pour objectif d’enchaîner un neuvième succès de rang en championnat. Mais les Rouge & Bleu ont craqué dans les dernières secondes (1-1).

Le PSG avait une très belle occasion pour creuser l’écart en tête de la Ligue 1. Sacré champion d’automne, le club de la capitale pouvait prendre sept points d’avance sur l’OGC Nice en cas de succès. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devaient s’imposer sur la pelouse du LOSC, qui restait sur neuf matches sans défaite en championnat. Et pour cette rencontre, le technicien espagnol avait réservé quelques surprises avec une défense à trois, un Warren Zaïre-Emery en piston droit et un Kylian Mbappé qui enchaînait au poste de numéro 9.

Le résumé du match

Dans un premier acte plutôt équilibré, le PSG a dans un premier temps pris le monopole du ballon en exerçant un gros pressing. Mais finalement, c’est le LOSC qui s’est procuré les premières situations dangereuses de cette rencontre. Intenable, Edon Zhegrova a mis à mal Lucas Hernandez à deux reprises mais n’a pas réussi à cadrer ses tentatives (15′, 16′). Mais peu à peu, les joueurs de Luis Enrique ont réussi à se procurer des occasions. Sur une transition rapide, Ousmane Dembélé n’a pas cadré sa frappe après une belle remontée de balle de Lee Kang-In (21′). De son côté, le gardien lillois, Lucas Chevalier, a réalisé une parade déterminante sur une frappe de Vitinha qui prenait la direction de la lucarne (36′) puis a connu un peu de réussite lorsque son défenseur, Leny Yoro, était proche de marquer contre son camp (36′). Finalement les deux formations sont rentrés aux vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

En seconde période, il n’y avait pas beaucoup de spectacle au Stade Pierre Mauroy jusqu’au penalty obtenu par Lucas Hernandez suite à un tacle non-maîtrisé de Bafodé Diakité (63′). Un cadeau transformé par Kylian Mbappé (0-1, 66′), qui a marqué son 16e but en Ligue 1. Sans être brillant, le PSG faisait preuve d’une grande solidité face à une équipe lilloise inoffensive… jusqu’au temps additionnel de cette rencontre. Tranquille jusqu’ici, Arnau Tenas s’est montré important pour sa défense avec une belle sortie au sol (87′) et une parade déterminante face à Jonathan David (90’+2). Le portier espagnol aurait pu être le héros de cette fin de rencontre mais son équipe a craqué dans les dernières secondes du match. Sur une énorme erreur de relance de Marco Asensio et avec un Marquinhos trop attentiste après un bel arrêt d’Arnau Tenas sur une frappe d’Adam Ounas, Jonathan David a bien suivi l’action pour conclure de la tête dans le but vide (1-1, 90’+5). Un match nul très frustrant pour les joueurs de Luis Enrique qui auraient pu prendre une très belle avance en tête du classement. Les Parisiens comptent cinq points d’avance sur l’OGC Nice avant le dernier match de cette phase aller de Ligue 1 face au FC Metz mercredi.

Le fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

7′ Le PSG domine le ballon depuis le début de rencontre. Les Parisiens effectuent un excellent pressing mais pas encore d’occasion pour l’instant.

15′ Première grosse situation pour le LOSC. Sur une récupération rapide des Lillois, Edon Zhegrova est trouvé sur le côté droit et défie en un-contre-un Lucas Hernandez. La frappe de l’international kosovar passe à côté du poteau.

16′ Zhegrova encore lui ! Après avoir éliminé facilement Lucas Hernandez, le Lillois repique dans l’axe et tente une frappe enroulée mais ce n’est pas cadrée.

18′ Carton jaune pour Ugarte. Après un grand pont d’Angel Gomes, l’Uruguayen stoppe irrégulièrement le Lillois. Le carton est très sévère.

21′ Première occasion pour le PSG. Sur une transition rapide, Lee Kang-In remonte le terrain balle au pied et sert en profondeur Dembélé. Le Français écrase sa frappe et ça passe à côté du poteau de Lucas Chevalier.

29′ Danilo s’impose dans les airs pour repousser un coup franc du LOSC.

30′ Sur un contre rapide après un corner du LOSC, Mbappé défie Gudmundsson mais le Lillois défend bien et le numéro 7 du PSG finit par marcher sur le ballon.

36′ Excellente parade de Lucas Chevalier pour détourner une frappe de Vitinha qui partait en lucarne.

36′ Sur le corner qui suit, Leny Yoro était proche de marquer un but contre son camp après un centre de Dembélé. Le PSG remet la pression sur le but des Dogues.

45′ Une minute de temps additionnel.

45′ Les Parisiens enchaînent les corners en cette fin de première période. Marquinhos est trouvé de la tête mais ça passe au-dessus de la transversale.

45’+1 C’est la pause au Stade Pierre Mauroy. Malgré une domination dans le jeu, le PSG n’a pas réussi à trouver la faille dans la défense du LOSC.

45′ La seconde période débute. Les deux équipes repartent avec les mêmes joueurs.

52′ Le PSG tente de construire et Marquinhos accompagne l’offensive parisienne mais la passe d’Ousmane Dembélé est trop longue pour le capitaine parisien, qui s’est projeté dans la surface du LOSC.

57′ Belle défense de Leny Yoro face à Kylian Mbappé. Le jeune lillois réalise une belle prestation.

57′ Edon Zhegrova et Angel Gomes mettent le feu dans la surface parisienne. C’est finalement Warren Zaïre-Emery qui a soulagé ses partenaires.

60′ Il reste une demi-heure au PSG pour trouver la solution dans la défense lilloise. Pour rappel, en cas de succès, le club parisien prendrait 7 points d’avance en tête du championnat

63′ PENALTY POUR LE PSG !!! Après avoir fait tourner le ballon autour de la surface, Bafodé Diakité tacle Lucas Hernandez dans la surface. Penalty logique. Le Lillois s’est fait mal à l’épaule sur ce tacle.

66′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (0-1). Kylian Mbappé transforme son penalty. Lucas Chevalier était parti du bon côté mais l’attaquant parisien a mis la force nécessaire pour transformer ce penalty. Sa 16e réalisation en Ligue 1.

67′ Double changement au PSG. Manuel Ugarte et Bradley Barcola cèdent leur place à Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani. Le Marocain dispute son 100e match sous le maillot parisien.

71′ Yuzuf Yazici marque mais il est logiquement en position de hors-jeu.

73′ Kylian Mbappé a coupé au premier poteau un centre d’Achraf Hakimi, mais sa frappe n’est pas cadrée.

73′ Danilo Pereira demande à sortir. Milan Skriniar ne va pas tarder à le remplacer.

75′ Milan Skriniar prend la place de Danilo Pereira. Le Portugais a demandé à sortir par précaution.

79′ Edon Zhegrova élimine facilement Milan Skriniar et sert Yusuf Yazici en retrait. La frappe du truc est détournée par Marquinhos en corner. Ce dernier ne donnera rien.

80′ Nouveau changement pour le PSG. Ousmane Dembélé cède sa place à Marco Asensio.

85′ Belle défense de Milan Skriniar, solide face à Jonathan David.

87′ Arnau Tenas est vite sorti au sol pour capter le centre d’Edon Zhegrova.

88′ La frappe de Tiago Santos est déviée par Vitinha et passe juste au-dessus du but d’Arnau Tenas. Ce dernier ne donnera rien.

89′ Coup franc dangereux pour le LOSC aux abords de la surface parisienne. Le mur parisien puis Randal Kolo Muani contrent la frappe de Rémy Cabella.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+1 Le PSG s’est fait une frayeur mais le centre de Jonathan David est repoussée par Marquinhos.

90’+2 Enorme parade d’Arnau Tenas face à Jonathan David. C’était le premier tir cadré du LOSC dans cette rencontre.

90’+5 Egalisation du LOSC (1-1). Sur une erreur de relance de Marco Asensio, Adam Ounas est trouvé dans la surface et frappe. Arnau Tenas détourne une première fois mais le ballon revient sur Jonathan David, plus rapide que Marquinhos, qui marque de la tête.

90’+5 L’arbitre siffle le coup de sifflet final sur cette égalisation lilloise (1-1). Le PSG pourra avoir énormément de regret avec ce but encaissé dans les dernières secondes. Les Parisiens comptent cinq points d’avance sur l’OGC Nice.

La feuille de match de Lille / PSG

16e journée de Ligue 1 – Stade : Stade Pierre Mauroy – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Alexandre Castro et Stéphane Bré – Buts : Mbappé (66′, sp), Jo Cartons : Ugarte (18′), Diakité (65′)