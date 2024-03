Ligue 1 : Un OM – PSG à guichets fermés et proche d’un record

Après deux semaines de trêve internationale, c’est enfin le retour des grands championnats. Ce week-end, le PSG se déplace à Marseille où un record d’influence est attendu au stade Vélodrome.

Si le Collectif Ultras Paris se plaint de ne pas pouvoir se déplacer à Marseille pour le Classique dimanche prochain, le Vélodrome devrait bien bouillonner. Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplacera à Marseille pour le grand Classique annuel. Selon les informations d’RMC Sports, les supporters marseillais vont remplir les tribunes au maximum et ne devrait pas être loin de son record d’influence absolu. Dans un match à guichets fermés, environ 65.800 supporters marseillais sont attendus, alors que le record s’élève à 65.894 personnes. Un record qui remonte en février 2023, aussi pour un Classique porté par Lionel Messi et Kylian Mbappé, et une victoire du PSG 0-3. Les raisons de la possibilité d’installer autant de supporters marseillais dans le stade repose sur l’interdiction de déplacement des parisiens. Sans les adversaires, les sudistes pourront bénéficier des places dans le parcage visiteurs pour faire gonfler les chiffres.