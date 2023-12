Ligue 1 – Lille / PSG : Annoncez votre pronostic

Ce soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Lille en clôture de la 16e journée de Ligue 1. En cas de succès ce soir, le PSG pourrait faire le trou en tête du championnat.

Après son match nul concédé sur la pelouse de Dortmund (1-1) qui lui a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le PSG se déplace de nouveau ce dimanche soir (20h45, Prime Video) à Lille pour le compte de la seizième journée de Ligue 1. Les Parisiens, en cas de succès ce soir, pourraient prendre le large en tête du championnat, en ayant, respectivement, sept points sur Nice et neuf sur Monaco. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur le retour d’Ousmane Dembélé, suspendu contre Dortmund. Ce dernier devrait être associé à Kylian Mbappé et Bradley Barcola en attaque. Les Parisiens devront se méfier des Lillois, cinquième, et qui sont invaincus depuis le 24 septembre dernier.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG est champion d’automne

À moins de deux heures de cette rencontre face au LOSC comment sentez-vous cette dernière rencontre à l’extérieur de l’année 2023 pour le PSG ? Annoncez votre pronostic dans l’espace commentaires. Mercredi, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de Dortmund (1-1). Un score annoncé ici par Vanya, freeed, Mei et Alexandre Le Grand. Bravo à eux !