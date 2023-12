Lille / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Tout juste champion d’automne, le PSG avait la possibilité de prendre le large en tête de la Ligue 1 : La mission était accomplie… jusqu’à la dernière seconde du match.

Le PSG pouvait enchaîner avec un neuvième succès d’affilée en Ligue 1 et s’envoler sur ses poursuivants directs après les défaites de l’OGC Nice et de l’AS Monaco. Mais au terme d’une partie mitigée des hommes de Luis Enrique, les Rouge & Bleu ont concédé le match nul à la dernière seconde… Découvrez les notes des joueurs parisiens.

Ousmane Dembele, le poison ! (6/10)

La plupart des supporters parisiens ont dû se dire la même chose : « Pourquoi tu as tapé dans ce ballon contre Newcastle ?! » Grand absent du choc contre le Borussia Dortmund, la percussion d’Ousmane Dembélé a désespérément manqué ! Face au LOSC, l’international français était dans tous les bons coups et a été un véritable poison pour la défense nordiste.

Kylian Mbappé, un penalty… et puis c’est tout ! (5/10)

Au-delà du bilan statistique plus que convenable, Kylian Mbappé est décevant dans cette première partie de saison. Pas au rendez-vous dans les grosses affiches de C1, le Bondynois semble aussi moins influent en L1. À quoi cela est dû ? Sa préparation physique tronquée ? Un coup de mou hivernal ? Un positionnement qui ne lui convient pas ? La réponse est trouble… tout comme ses performances.

Leny Yoro, une performance XXL (7,5/10)

Quel match du jeune défenseur français ! Solide sur ses appuis, jamais dépassé par la fougue de Kylian Mbappé et rassurant pour ses coéquipiers du haut de ses 17 ans ! Yoro fait penser à un autre central qui a connu la L1 prématurément dans ses qualités, un certain Raphaël Varane. On lui souhaite vivement la même carrière et que cela en profite pour le PSG ! Quoi ? Il n’a toujours pas signé chez les Parisiens ?! On sait désormais quelle sera la prochaine mission de Luis Campos dans les semaines à venir…

