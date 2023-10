L’inauguration du Campus PSG retardée en 2024

D’abord prévu septembre, puis fin octobre, et maintenant début 2024, l’inauguration du Campus PSG de Poissy est ajourné au début de l’année prochaine.

L’équipe première, elle, s’est parfaitement acclimatée au nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain. Fonctionnel depuis le début de saison pour les hommes de Luis Enrique, le Campus PSG est tout de même loin d’être terminé. Malheureusement pour les Féminines et les Titis, ce sont les sections qui restent sur les anciennes terres parisiennes, dans les infrastructures du Camp des Loges, le temps que les travaux se terminent. Mais vient à point qui sait attendre. Le Parisien annonce aujourd’hui que la date d’arrivée des Parisiennes et jeunes à Poissy est prévue pour début janvier. Une bonne nouvelle pour l’institution du club de la capitale qui tient à installer une ambiance familiale au cœur d’un seul et même espace de performances.

Un domaine bien-être et performances

Le Campus PSG offrira alors 12.000 m2 d’espaces prévus pour ses athlètes, qui disposeront de salles d’entraînement dernier cri, un espace de balnéothérapie, un immense domaine de fitness ou encore 43 chambres de standing pour un confort optimal avant les matchs. Les joueurs de football ne seront pas les seuls bénéficiaires de ce bien-être, puisque dans l’objectif de toujours plus se développer, les sections handball et judo auront une place dédiée dans les 74 hectares Rouge et Bleu. Mais Luis Enrique a déjà de quoi nous rassurer sur la qualité des installations. À son arrivée dans la capitale, l’entraîneur espagnol avait passé une nuit sur le camp afin de s’incorporer avec l’ADN du club : « Je suis la première personne à avoir dormi ici et je peux le dire, c’est merveilleux. C’est confortable sans forcément être luxueux, parfaitement adapté aux joueurs. »