Pour le compte des demi-finales de Coupe de France, le PSG reçoit le Stade Rennais ce mercredi 3 avril (21h10 sur BeIN Sports & France 3). A la veille de ce match couperet, Luis Enrique s’est présenté à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

L’accueil des supporters après le Classique (PSG TV)

« C’est merveilleux pour moi, les joueurs, le club ».

La demi finale face à Rennes (PSG TV)

« Nous devons donner un plus pour jouer une finale de Coupe de France. C’est stimulant et attractif de sentir ça avec les joueurs. C’est le moment de donner un plus ».

Le match nul (1-1) face à Rennes en championnat (PSG TV)

« C’était un résultat nul malgré 15 occasions de notre part. C’est une équipe bien organisée défensivement. On se rappelle du 1-1 mais nous avons eu 15 occasions de but ».

La motivation du Stade Rennais pour cette demi finale

« Sans aucun doute, c’est un grand stimulant en raison de la compétition mais avec la proximité de la finale. C’est un stimulant très puissant, c’est plus qu’assez pour qu’on voit une très bonne version de notre équipe ».

La prétendue insulte de Kylian Mbappé envers Luis Enrique lors de son remplacement face à l’OM

« Ce qui est curieux, c’est ce que génère une nouvelle qui est un mensonge. Quelqu’un a inventé une insulte et il y a de la spéculation de tout genre. Après les matchs, je suis fatigué, mon énergie est basse mais je vis ça avec une totale tranquillité, je fais mon job de la meilleure façon. Je suis très content de tous mes joueurs, Kylian inclus. Il s’est toujours comporté d’une manière spectaculaire« .

Les potentiels tirs au but …

« Non, nous ne l’avons pas travaillé. Nous l’avons fait de toutes les méthodes, selon mon expérience. Il est impossible de s’entraîner. Si on arrive aux tirs au but, je vais demander à mes joueurs qui est prêt. Il y a des spécialistes mais selon le contexte… J’espère qu’on va être capable de gagner en 90 minutes ».

Quelle fin entre Kylian Mbappé et le PSG ?

« Oui, j’adorerais que cela se termine bien pour le PSG et de façon merveilleuse aussi pour Kylian. Nous sommes tous dans le même bateau qui cherche le port du succès« .

Un mot à dire sur un potentiel départ de Luis Campos ?

« Si quelqu’un doit me le demander, il va le faire. Je suis très content de ma relation personnelle et professionnelle. J’aimerais bien être avec lui beaucoup d’années dans le club et dans une situation professionnelle ».

Les 10 jours de repos du FC Barcelone avant le choc en quart de finale de LdC

« Le Barça aura dix jours de repos et nous avons des matchs de compétition. Dans ma situation, je dis que la meilleure chose est de jouer ces trois matchs. Si j’avais eu dix jours de repos, j’aurais dit ça aussi, je m’adapte à la situation ».

Le mécontentement de Kylian Mbappé, est-il compris par Luis Enrique ?

« Vous savez mon âge ? Vous avez quel âge ? Vous être jeune. J’ai 53 ans, j’ai beaucoup d’expérience ».

Les louanges de Juan Laporte, président du FC Barcelone

« C’est bien d’entendre des choses bonnes, c’est plus agréable que des choses mauvaises ».

L’implication de tout le collectif

« En donnant de la confiance et des minutes importantes à tous les joueurs ou à la plus grand partie. Je ne peux pas donner de minutes à tout le monde, je ne peux être hypocrite. 20 joueurs, c’est mieux que 11 ou 12. 23 joueurs déterminés à gagner des titres, c’est plus facile. Nous sommes vivants dans toutes les compétitions et tous les joueurs doivent penser qu’ils peuvent jouer ».

Marquinhos et Nuno Mendes aptes face au Stade Rennais ?

« Marquinhos et Nuno Mendes ont déjà récupérer mais c’est une chose différente d’être prêt à participer. Mais je ne prends de risque avec aucun joueur même s’il est tentant d’avoir des joueurs importants comme Marquinhos pour débuter la rencontre. Nous pensons aussi que ces minutes vont faire du bien à d’autres joueurs qui ont la chance de jouer ».