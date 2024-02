Ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Foot), le PSG accueille le Stade Rennais en Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse.

Pour cette belle affiche de la 23e journée de Ligue 1, le PSG a eu une semaine complète pour préparer au mieux cette rencontre après sa victoire face au FC Nantes (0-2) samedi dernier. Et à la veille de la réception du Stade Rennais, le coach parisien, Luis Enrique, se présentera devant les médias pour répondre aux questions des journalistes. Il sera très certainement questionné sur ce choc face aux Bretons mais aussi sur l’état de forme de son groupe avec l’absence de Marquinhos et le retour de plus en plus proche de Nuno Mendes. Ce point presse sera à suivre ici à partir de 13 heures.