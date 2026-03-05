Luis Enrique
Image : psg.fr

Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Monaco

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 mars 2026

Demain soir (20h45, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1. Comme avant chaque match, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Avant de retrouver la Ligue des champions mercredi soir, le PSG reçoit – au Parc des Princesl’AS Monaco dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse. Ce jeudi après-midi, le coach du PSG va répondre aux questions des journalistes présents dans la salle de conférence du Campus de Poissy.

Le point médical du PSG avant la réception de l’AS Monaco

Une prise de parole à suivre à partir de 13 heures

Luis Enrique sera très certainement questionné sur le match contre l’AS Monacol’état de forme de son équipe, la possible présence d’Ousmane Dembélé dans le groupe du PSG pour la réception des Monégasques, le huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, de son état d’esprit, de la possibilité de prendre provisoirement sept points d’avance sur Lens en tête de la Ligue 1…. Une conférence de presse qui est à suivre ici à partir de 13 heures. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 mars 2026

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