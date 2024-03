LdC : Le PSG face au FC Barcelone en quart de finale !

Le PSG fait son retour en quart de finale après deux ans d’absence à ce stade de la compétition. L’occasion pour le club de la capitale d’aborder le printemps en étant encore engagé sur tous les fronts, et d’être concerné par ce tirage au sort en direct de Nyon (Suisse) qui devrait débuter à partir de 12h00.

Ce tirage au sort a donc offert un voyage en Catalogne pour le Paris Saint-Germain. Luis Enrique affrontera donc le FC Barcelone sept ans après avoir quitté le banc Blaugrana. En ce qui concerne la suite de la compétition, le vainqueur de la double confrontation entre Barcelonais et Parisiens affrontera le vainqueur du quart de finale Atlético Madrid – Borussia Dortmund. Pour le calendrier, les quarts de finale aller se disputeront les 9 et 10 avril prochain et les manches retours, une semaine plus tard, les 16 et 17 avril. Les demi-finale sont fixées pour 30 avril et 1er mai pour les matchs aller, puis les 7 et 8 mai pour les matchs retours. A noter que le PSG recevra au Parc des Princes pour le match aller de son quart de finale.

Le tirage au sort

Arsenal – Bayern Munich

Atlético Madrid – Borussia Dortmund

Real Madrid – Manchester City

Paris Saint-Germain – FC Barcelone