Le PSG va réaliser son deuxième entraînement en public et ouvert aux médias au Japon. Les premières minutes de cette séance sont à vivre en live.

Le PSG a repris le chemin de l’entraînement afin de préparer la saison 2023-2024. Les joueurs sont actuellement au Japon pour la tournée estivale. Ce mardi (12h20) au Nagai Stadium (Osaka), le club de la capitale va affronter Al-Nassr pour son deucième match de préparation. Pour la première fois de ce voyage, les premières minutes de l’entrainement seront ouvertes aux médias et au public.

Une séance qui débute à 11h45 heures

Une séance d’entraînement, durant laquelle Neymar devrait bien être présent, qui est à suivre ici à partir de 11h45. On pourra ainsi assister au pas des six recrues estivales du PSG (Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Lee Kang-in).