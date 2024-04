Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre de Champions League à l’extérieur, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois sur la pelouse du stade de son adversaire. Après les conférences de presse de Gonçalo Ramos et Luis Enrique, les Parisiens vont fouler la pelouse du Signal Iduna Park ce mardi soir. On pourra suivre sur le lien ci-dessous les 15 premières minutes de la séance à partir de 18h30.