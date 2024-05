Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille de la réception du Borussia Dortmund en Ligue des champions, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus PSG ce lundi à 11h.

J-1 avant la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund au Parc des Princes (mardi à 21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1). Battu 1-0 au Signal Iduna Park mercredi dernier, le club parisien devra obligatoirement renverser la situation devant son public pour espérer atteindre la finale de la compétition pour la deuxième fois de son histoire. Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG ce lundi en fin de matinée. Les quinze premières minutes de cette séance seront à suivre ici en direct à partir de 11 heures. Ensuite, à 13 heures, Luis Enrique et Marquinhos se présenteront en conférence de presse d’avant-match.