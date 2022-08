Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG affronte Montpellier – au Parc des Princes – pour ses débuts à domicile dans la nouvelle saison de Ligue 1.

Dans le désormais habituel 3-4-1-2, Christophe Galtier a décidé de titulariser Gigio Donnarumma dans les buts et est protégé par le trio défensif Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupent les rôles de piston. Dans l’entrejeu, Vitinha et Marco Verratti sont de nouveau associés. Enfin pour l’attaque, Lionel Messi est en soutien de Neymar Jr et Kylian Mbappé, qui effectue sa première en championnat dans cet exercice 2022/2023.

Cette rencontre est à suivre en live commenté ci-dessous, n’hésitez pas à partager vos impressions de la rencontre. Bon match, et allez Paris !

Fil du match

0′ Bienvenue dans ce live pour le premier match de Ligue 1 au Parc des Princes de cette saison 2022/2023 du PSG qui reçoit Montpellier ! Bonne rencontre à vous tous les CSiens !

1′ Coup d’envoi de la rencontre donné par les Montpelliérains

2′ Les Parisiens ont déjà le monopole du ballon dans ce début du match

3′ Coup franc bien placé pour le PSG sur le côté gauche de la surface de réparation avec Neymar qui s’élance… c’est complètement manqué

5′ Première incursion montpelliéraine dans la surface, ça ne donne rien. Bon retour de Sergio Ramos

7′ Le bon centre de Neymar sur le côté gauche pour Hakimi… C’est dégagé en corner par Omlin. Le corner engendrera un cafouillage dans la surface héraultaise, sans conséquence.

11′ À noter que les défenseurs centraux parisiens sont particulièrement haut et participent beaucoup à la construction des actions offensives

13′ Coup franc parisien rapidement joué, c’est dégagé en corner

14′ Le corner est tranquillement capté par Omlin

15′ Troisième corner concédé par les Montpelliérains depuis le début de cette partie et ça ne donne toujours rien

16′ Première chaude pour le PSG. Très beau ballon piqué au-dessus de la défense pour Neymar… qui rate son contrôle !

19′ Neymar encore lui perfore la défense et frappe entre les jambes, le ballon est dégagé sur la main de Ferri… Pénalty pour le PSG après tcheck de la VAR !

22′ Mbappé s’élance… et le manque ! Bel arrêt d’Omlin qui plonge du bon côté ! Toujours 0-0

24′ Le PSG continue de pousser et obtient un coup franc bien placé aux 25 mètres

25′ Messi s’élance… et superbe arrêt d’Omlin qui est en feu !!

28′ Belle combinaison entre Messi et Neymar aux abords de la surface de réparation. Une-deux entre les deux anciens Barcelonais et la frappe de l’Argentin… Bien repoussée par Omlin ! Le corner ne donnera rien !

29′ Ouverture lumineuse de Messi vers Neymar qui s’écroule dans la surface de réparation… Pas de faute signalée par Mr Delajod

34′ Paris continue de pousser mais sans trouver la faille

36′ Mésentente devant la surface de réparation parisienne entre Donnarumma et Sergio Ramos… Sans conséquence.

39′ BUUUUUUUT POUR PARIS !!! Gros travail de Nuno Mendes qui centre, le ballon passe devant tout le monde… Bon pressing d’Hakimi qui récupère le ballon et décale Mbappé qui frappe fort devant le but… C’est dévié dans son propre but par Sacko. 1-0 pour le PSG et c’est mérité !

41′ NOUVEAU PÉNALTY POUR LE PSG !! Nouvelle main montpelliéraine cette fois-ci par Sacko, quel match difficile pour lui

42′ BUUUUT de Neymar !!!! Sans surprise, le meilleur tireur de pénalty au monde le transforme tranquillement ! 2-0 pour le PSG !

Feuille de match PSG / Montpellier

2e journée de Ligue 1 – Samedi 13 août 2022 au Parc des Princes (Paris) – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Willy Delajod – VAR : Alexandre Castro et Olivier Thual.

XI PSG : Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Mendes – Verratti, Vitinha – Messi, Neymar, Mbappé

Remplaçants : K. Navas, S. Rico, J. Bernat, A. Diallo, N. Mukiele, P. Sarabia, D. Pereira, L. Paredes, R. Sanches, H. Ekitike