Arrivé au PSG libre de tout contrat à l’été 2021, Sergio Ramos a mis du temps à s’imposer sportivement sous les cieux parisiens, en cause, de nombreux pépins physiques. Aujourd’hui âgé de 36 ans, l’international espagnol semble prêt à disputer une saison pleine avec le maillot Rouge & Bleu à en croire ses propos au micro de PSG TV : « La vérité c’est que je suis dans un bon moment, en forme physiquement, après une bonne pré-saison, beaucoup d’effort et de dévouement, beaucoup d’heures consacrées à me sentir bien, et heureusement nous avons commencé la saison en gagnant un titre, j’ai pu afficher un bon niveau dans le match et j’ai été capable de marquer un but dans une finale, et c’est toujours très spécial. Donc je suis très heureux, surtout parce que je me sens bien physiquement et je pense que ça va être une saison passionnante« .

Si la pré-saison était primordiale pour l’ancien du Real Madrid, il s’est également exprimé sur le sujet, et la bonne gestion de celle-ci par le nouveau staff du Paris Saint-Germain : « Je pense que dans la pré-saison, il faut toujours donner beaucoup de soi-même, parce qu’au final, on dépend du repos, de la nutrition et puis de l’entraînement. Je pense que la progression a été très très bien gérée et très bien planifiée par le staff technique et les entraîneurs. […] Il est trop tôt pour parler parce qu’on commence seulement à prendre confiance, on a besoin de temps, de matchs, de minutes pour que petit à petit nous puissions mieux nous connaître sur le terrain avec le nouveau système et ensuite nous pourrons commencer à nous sentir bien physiquement« .

La bonne adaptation de Christophe Galtier

Au cours de cet entretien avec PSG TV, Sergio Ramos a également été interrogé au sujet de son nouvel entraîneur, Christophe Galtier. Ce dernier a été sujet de nombreuses interrogations en ce qui concerne sa capacité à faire face à un vestiaire tel que celui du PSG, mais à en croire les échos, le technicien français relève haut la main ce défi. Le numéro 4 parisien confirme tout le respect que peuvent avoir les joueurs Rouge & Bleu pour leur nouveau coach : « Nous avons encore un petit problème avec la langue (sourire) mais quand il parle lentement, je le comprend parfaitement. Donc nous communiquons bien ensemble sur le nouveau système de jeu que nous adoptons, sur ce qu’il attend de nous. Au final, je pense que nous nous comprenons très bien, je pense que c’est un entraîneur avec un très haut niveau sur le plan technico-tactique, il vient de gagner le championnat avec une autre équipe en France, donc c’est quelqu’un d’expérimenté dans le football et nous devons profiter de cela et essayer de projeter les idées de l’entraîneur sur le terrain« .

Et les idées de l’entraîneur, Sergio Ramos semble les assimiler petit à petit, et s’y adapter en comprenant parfaitement ce que Christophe Galtier attend de ses joueurs, et de ce nouveau système à trois défenseurs : « Cela fait un moment que nous avons pas joué avec trois défenseurs centraux que ce soit dans les équipes précédentes ou en équipe nationale, mais on s’adapte à tout. Je pense que c’est aussi un avantage de jouer à trois centraux, parce que ça nous donne une solidité, une stabilité et un équilibre défensif très élevé qui transmet beaucoup de sécurité aux attaquants, sur les contre-attaques ils peuvent revenir un peu plus lentement« .

Présent dans le groupe de joueurs convoqués afin de se rendre en Auvergne y affronter le Clermont Foot, Sergio Ramos s’est également exprimé sur cette rencontre, en soulignant la volonté de se montrer des équipes qui affrontent le PSG. Le joueur souligne par ailleurs la tranquillité dont devront faire preuve les joueurs de la capitale afin de se faciliter cette première rencontre de Ligue 1 Uber Eats 2022-2023. Pour rappel, le Paris Saint-Germain se déplace au Stade Gabriel-Montpied samedi soir à 21h, une rencontre qui sera diffusée sur les antennes de Canal + Décalé.