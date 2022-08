Ce samedi, en marge de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG s’est baladé face à une équipe de Montpellier très défensive. Un grand Neymar aura cependant suffi à faire exploser le verrou héraultais (5-2). Titulaire en défense central, Presnel Kimpembe, qui fêtait son anniversaire ce jour, a rendu une copie assez propre. Au sortir de cette victoire fleuve, le titi parisien a livré quelques mots au micro de Canal+. Celui-ci souhaite retenir le plaisir pris par les siens ce soir avec, bien entendu, la victoire glanée, le plus important selon lui.

« »ON est content, on profite. Prendre du plaisir, c’est important. La victoire reste le plus important. Si on peut prendre du plaisir en plus, c’est bien. On essaye d’être en place. On voulait faire un clean cheet. Malheureusement on en prend deux, donc on est aussi déçu!. Il faut faire attention à ne pas prendre de buts. Ce sont des détails, mais pour gagner des matches, il ne faut pas prendre de buts. Le plus important c’est l’équipe avant tout. Kylian Mbappé ? Il a raté un pénalty, c’est dommage. Tous les grands joueurs en ratent. Neymar a marqué le suivant. C’est comme ça. Il faut rester focus pour les prochains matches. »