Jamais le Paris Saint-Germain n’avait dépensé autant d’argent pour s’attacher les services d’un joueur. Jamais l’arrivée d’un joueur sur la capitale n’a eu un tel retentissement. Le 3 août 2017 Neymar s’engageait avec le PSG, qui payait sa clause libératoire d’un montant de 222 millions d’euros auprès du FC Barcelone. Le transfert le plus cher de l’histoire du football, une présentation en grande pompe, et des espoirs placés au moins aussi importants que le talent de la star brésilienne. Entre ses supporters les plus fidèles, ceux qui le pointent du doigt pour une irrégularité notoire, et d’autres qui lui reprochent d’être le symbole de ce qu’on appelle depuis peu avec insistance le « bling-bling », cinq ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, le statut de Neymar semble ne pas être celui auquel il était destiné, et le joueur se retrouve dans une position que même l’observateur le plus fin du ballon rond ne pouvait prédire.

Neymar, une histoire sinueuse ?

Malgré le talent immense de Neymar et les espoirs légitimes placés en lui, le numéro 10 du PSG a déçu lors du dernier exercice en date, et globalement, son histoire avec Paris ne fait pas l’unanimité auprès des supporters Rouge & Bleu. Celui qui avait vocation à porter le projet du club de la capitale jusqu’au sommet de l’Europe, a trop souvent été absent notamment lors d’échéances importantes dans l’histoire récente du club.

Ce qui a mis l’international brésilien dans les cordes récemment, c’est la dernière sortie médiatique du président du Paris Saint-Germain. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a décrété dans les colonnes du Parisien le 21 juin dernier « la fin du bling-bling« . Une déclaration qui a engendré une tempête de regards en direction de Neymar. Car oui, l’ancien du FC Barcelone se serait senti visé par ces déclarations, qu’il n’a par ailleurs pas apprécié selon les informations de RMC Sport. Ces derniers affirmaient également que le joueur aurait même eu des velléités de départ. Cependant, les déclarations du Brésilien tendent vers une histoire d’amour partie pour durer entre lui et le Paris Saint-Germain.

Une envie qui pourrait se transformer en une réelle bonne idée pour le club comme pour le joueur. Car oui, malgré tous les défauts que l’on peut relever autour du « Ney », il n’en demeure pas moins, qu’à son meilleur niveau, il est un joueur incontournable au sein de l’effectif parisien. Le travail à effectuer désormais pour la nouvelle direction sportive, et Christophe Galtier avec son staff : faire en sorte que le numéro 10 brésilien soit dans les meilleures conditions possibles afin d’exprimer la plénitude de son talent sous le maillot Rouge & Bleu. La place se fera rare pour le débat si Neymar retrouve la pleine possession de ses moyens, en étant sous les ordres d’un coach qui souhaite en faire une pièce maîtresse de son effectif. Ajouté à cela le fait qu’on soit en année de Coupe du Monde, et avec la potentielle réaction d’orgueil du joueur, cette possibilité prend de plus en plus de place dans l’analyse du cas Neymar. Selon nos confrères de L’Equipe, Luis Campos et Christophe Galtier ont fait savoir au joueur directement ce qu’ils attendent de lui en terme d’implication et d’attitude, et qu’ils espèrent qu’il « soit à la hauteur de son potentiel et de ses énormes qualités« . Des attentes placées en lui par sa nouvelle direction, qui vont dans le sens d’un renouveau chez Neymar. Tout cela serait pour l’instant clairement visible chez le joueur, qui afficherait un état d’esprit « très apprécié » par le PSG, qui le juge pour le moment, « irréprochable« .

Neymar annonce la couleur lui-même

La réaction d’orgueil évoquée, peut naître grâce à ce qui a engendré la mauvaise posture de Neymar durant ce mercato estival 2022. Quand la nouvelle direction sportive du PSG s’installe, le joueur est tout de suite pointé du doigt. Là où des velléités de départ aurait pu prendre la place dans l’esprit du Brésilien, ce dernier a fait part de tout le contraire dans les médias, tant par le biais de ce qui fuitait de son entourage, que par ses propres mots. En effet, selon différents échos, depuis plusieurs semaines, en interne, Neymar se dit heureux au PSG, et prêt à réaliser « la meilleure saison de sa vie » en 2022-2023, tant avec le sélection brésilienne à l’occasion du Mondial au Qatar, qu’avec le PSG. En plus de montrer aux nouveaux hommes forts de son club qu’il peut encore porter l’équipe et être un protagoniste d’un chapitre important de l’histoire du Paris Saint-Germain, le joueur de 30 ans pourrait réagir avec orgueil face aux doutes le concernant, afin de retourner la tendance en sa faveur. Loin de moi l’idée de faire comprendre que Neymar aurait des choses à prouver, seulement, un champion a son orgueil, et celui de notre numéro 10 semble être éveillé depuis quelques semaines. Dans cette reconquête, L’Equipe nous explique également que le joueur formé à Santos aurait signé son retour de vacances dans de bonnes dispositions, en ayant perdu du poids, et affichant ainsi une forme prometteuse.

Image : psg.fr

Depuis le 1er juillet dernier, il est lié au PSG jusqu’en 2027, grâce à une option dans son contrat qui lui permettait de rallonger son bail d’une saison supplémentaire, chose faite aujourd’hui. En plus de cette réalité contractuelle, c’est à la sortie du match de préparation face aux Urawa Red Diamonds (victoire 0-3) que Neymar déclare explicitement : « Je veux toujours rester ici, avec le club« . S’il va jusqu’au bout de son contrat, il pourra inscrire à son CV une histoire d’amour d’au mois une décennie avec le Paris Saint-Germain. Cette histoire d’amour peut-être encore plus belle, si les promesses sont tenues.

Une renaissance qui tombe à pic

En se penchant sur les chiffres de Neymar, on compte 4 buts en autant de rencontres disputées depuis la reprise au début du mois de juillet. L’international brésilien a inscrit un doublé lors du dernier match de préparation face au Gamba Osaka, puis un nouveau face au FC Nantes lors du Trophée des Champions. Des premières sorties pour l’exercice 2022-2023 qui laissent penser à un véritable retour en forme du numéro 10 parisien. Pointé du doigt tout au long de la saison passée pour son manque de régularité et ses performances, la star brésilienne semble être à un tournant de sa carrière, et plus précisément de son histoire avec le PSG. Ce qui lui a souvent été reproché c’est notamment sa perte d’explosivité, visible lors de ses duels balle aux pieds, tant le joueur semble être en difficulté au moment de faire la différence par le dribble. C’est en ce sens, qu’à l’image de sa passe décisive pour l’ouverture du score de Messi lors du Trophée des Champions, Neymar devrait davantage faire la différence par la passe, et par son repositionnement dans le cœur du jeu, afin d’endosser le rôle de chef d’orchestre.

S’il était redouté de voir l’ancien ailier du FC Barcelone dans la position de second attaquant dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier, la réponse a été donnée sur le terrain. On constate facilement en consultant la heatmap SofaScore de Neymar du Trophée des Champions (victoire 4-0), qu’il n’a que très peu de fois été dans la surface de réparation, et que le rôle que lui confie Christophe Galtier est particulier, et devrait être le même tout au long de la saison. Une « idée précise » comme le disait lui-même le nouveau coach Rouge & Bleu lors de sa conférence de presse de présentation le 4 juillet dernier, qui semble plaire au principal intéressé.

Image : SofaScore

Depuis la reprise, sur plusieurs phases lors des différents matchs, Neymar est redescendu et s’est incorporé dans le cœur du jeu, afin de faire mal à l’adversaire avec ses qualités. Avec la présence de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, ce nouveau rôle maintenant affirmé, pourrait également correspondre à un renouveau de la MNM. C’est aujourd’hui par la prise de balle, le coup de rein, sa vision du jeu et la passe, que le numéro 10 du PSG fera la différence. La corrélation entre son renouveau et celui de son club par le biais de l’arrivée de la nouvelle direction sportive est à souligner. En effet, en plus d’une réaction d’orgueil, le Brésilien semble faire preuve d’humilité afin de se réinventer et de répondre aux attentes de son nouveau coach. Un joueur qui désormais, ne rechigne pas à faire les efforts pour enclencher le premier pressing, qui joue et cours pour les autres.

L’avis de la rédaction de CS

Au sein de l’équipe Canal Supporters, les avis sont partagés. D’un côté ceux qui ne s’opposeraient pas à son départ dès cet été mais seulement en cas de (très) bonne offre. L’envie de voir le PSG s’y retrouver financièrement, et se séparer d’un joueur sous contrat jusqu’en 2027, qui avance dans l’âge, et a qui trop souvent déçu. De l’autre côté, certains dans l’équipe CS ont encore de l’espoir. Ces derniers souhaitent voir Neymar briller sous les couleurs Rouge & Bleu, curieux de le voir évoluer sous les ordres de Christophe Galtier, soucieux de voir évoluer le trio MNM sur la durée, et soulignant la motivation qui pourrait le gagner dans cette année Coupe du Monde. Parmi les plus optimistes, on pense également que cette saison 2022-2023 est décisive pour le Brésilien, si elle n’est pas concluante, il faudra envisager la séparation. Tous sont unanimes sur une chose, si Neymar retrouve son niveau d’antan (sans même revenir à sa première saison au PSG, mais plutôt au Final 8 ou encore lors de l’exercice 2020/2021), le joueur est tout simplement indiscutable.

Les chiffres de Neymar au PSG*

Neymar au PSG : 145 matchs / 102 buts / 60 passes décisives

En LDC : 35 matchs / 20 buts / 14 passes décisives

En L1 : 92 matchs / 69 buts / 39 passes décisives

Coupe de France : 9 matchs / 7 buts / 5 passes décisives

Coupe de la Ligue : 6 matchs / 3 buts / 2 passes décisives

Trophée des Champions : 3 matchs / 3 buts

Source : Transfermarkt*