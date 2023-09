Attendu à Paris depuis plusieurs jours, Randal Kolo Muani devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. La situation s’est décantée et le PSG et Francfort sont proches d’un accord. Loic Tanzi et Fabrice Hawkins évoquent une indemnité de transfert avoisinant les 90M€ (bonus compris).

Le feuilleton touche à son terme. Alors que la situation était floue, voire chaotique, autour du transfert de Randal Kolo Muani, une dernière offre du PSG a fait pencher la balance en la faveur du club parisien. Après les déclarations publiques de l’international Français, qui réclamait son départ et affirmait son envie de rejoindre le club de la capitale française, puis son boycott de l’entraînement et son trajet en direction de Paris en attendant que sa situation se décante, Francfort ne lâchait pas le morceau et ne montrait aucun signe d’affaiblissement dans les négociations. Le club allemand campait sur ses positions et le directeur sportif Markus Krosche affirmait même que le comportement de Kolo Muani n’influait en rien sur les agissements du club au mercato.

Mais une dernière offre du Paris Saint-Germain aurait changé l’état d’esprit des dirigeants allemands. Nasser Al Khelaïfi et la direction parisienne ont reconsidéré leur offre en l’augmentant d’une dizaine de millions d’euros. Le journaliste Loïc Tanzi évoque un accord sur une offre de 75M€ + 15M€ de bonus. Fabrice Hawkins mentionne également la somme de 90M€. Fabrizio Romano a confirmé l’information. Les sources en France comme en Allemagne sont unanimes.

Derniers détails importants

L’arrivée de Randal Kolo Muani ne dépendrait plus que du règlement de quelques détails, notamment trouver le remplaçant de son attaquant avant 18H pour Francfort, qui pourrait être Hugo Ekitike. Si le club allemand ne parvient pas à trouver d’alternative, le deal pourrait se compliquer, mais tout indique que Kolo Muani viendrait clôturer le mercato du PSG en beauté et offrir une solution supplémentaire à Luis Enrique ainsi qu’à une attaque qui semble désormais bien fournie. L’ancien de Nantes apportera sa polyvalence et sa détermination au Paris Saint Germain. Il devrait vraisemblablement s’engager sur un contrat longue durée.

[MAJ] Visite médicale anticipée pour Kolo Muani, Francfort n’a toujours pas trouvé de remplaçant

Malgré l’optimisme, le transfert de Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort n’est pas encore assuré. Selon l’Equipe, le PSG se montre très confiant mais l’obstacle d’un successeur pour pallier son départ à Francfort est important. À l’heure actuelle, Francfort n’a toujours pas trouvé de remplaçant et cette composante pourrait considérablement compliquer le deal. Le dossier Hugo Ekitike, en balance entre Francfort et Crystal Palace, conditionne la faisabilité du transfert de Kolo Muani également. En effet, Ekitike semble favoriser l’Angleterre, mais Crystal Palace ne souhaiterait qu’un prêt alors que Paris veut vendre. Le club de la capitale essaye donc de pousser son attaquant vers l’Allemagne, pour que tout le monde s’y retrouve.

En attendant que sa situation se décante, Randal Kolo Muani va passer sa visite médicale de manière anticipée selon Abdellah Boulma. Tout devrait se débloquer dans les prochaines heures.

Visite médicale anticipée en cours pour Randal Kolo Muani.

[MAJ] LE DEAL SUR LE POINT DE TOMBER A L’EAU

Si le deal prend du plomb dans l’aile aux alentours de 16h45, le twittos bien informé qu’est @Djaameel_ affirme que le dossier Hugo Ekitike n’est pas lié à celui de Randal Kolo Muani. Cependant, en Allemagne, Florian Plettenberg lance une bombe dans ce dossier. Notre confrère journaliste pour Sky Sport avance que le deal de l’ancien du FC Nantes en direction du PSG serait sur le point de tomber à l’eau. Le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Marcus Krösche, ne donnerait pas son feu vert tant qu’aucun attaquant n’a été trouvé afin de remplacer Kolo Muani. Et ce, malgré l’accord (90M€ bonus compris) qui existe entre les champions de France et les 7ème de la saison passée en Bundesliga. Dans sa quête de remplaçant à Kolo Muani, l’Eintracht Francfort fait toujours face au refus d’Hugo Ekitike.

[MAJ] LE DEAL TOMBE À L’EAU

Alors que le transfert était sur le point de se finaliser, le deal serait finalement proche de tomber à l’eau. Selon le journaliste allemand Christian Falk, le transfert n’est plus d’actualité au moment où il écrit cette information et l’attaquant devrait rester à Francfort.

Le bien informé Saber Desfarges confirme cette information et explique que l’arrivée de Kolo Muani est conditionnée par son remplacement. Francfort pensait faire Elye Wahi, mais parti à Lens, les allemands s’étaient repositionné sur Hugo Ekitike. Problème, l’Eintracht propose un salaire bien trop inférieur à celui qu’il touche. Le journaliste Loïc Tanzi explique même que les Allemands sont fermes. Si Ekitike ne vient pas, Randal Kolo Muani ne part pas. Il reste 30 minutes aux clubs allemands pour acheter. Le journaliste Fabrice Hawkins indique même qu’une signature de Kolo Muani à Paris relèverait du miracle. Quoi qu’il arrive, Paris va pousser jusqu’à minuit, avec le joueur qui discute directement avec ses dirigeants, pour assurer l’arrivée de Kolo Muani.

Le journaliste Saber Desfarges explique par ailleurs sur son compte Twitter personnel, que le PSG n’a toujours pas abandonné la piste Randal Kolo Muani. « Nasser Al-Khelaifi est entré dans une colère noire. Avec l’agent de Randal Kolo Muani, ils tentent de faire plier Francfort et d’accepter l’offre même si le club allemand n’a pas trouvé de remplaçant« , a-t-il affirmé. Pour rappel, le mercato en France ferme ses portes au bout de la nuit, en ce sens, le PSG peut espérer un transfert jusqu’à ce moment-là.

[MAJ] Le dossier Kolo Muani clos, le PSG en colère contre Hugo Ekitike et son entourage

Les derniers échos autour du feuilleton de ce dernier jour du mercato estival 2023 nous parviennent de nos confrères de L’Equipe. Ces derniers affirment que le dossier est aujourd’hui arrêté. En effet, malgré les efforts des deux clubs afin de ficeler le deal d’Hugo Ekitike à l’Eintracht Francfort, le numéro 44 du PSG ne rejoindra la Bundesliga. Un échec qui pousse des sources en interne au Paris Saint-Germain, relayées par L’Equipe, d’affirmer que « le club de la capitale considère désormais que le dossier est arrêté« .

Un échec qui aurait mis le PSG en colère. En effet, toujours sur le site de L’Equipe, on apprend que la direction du club de la capitale « est en colère contre son attaquant et son entourage« . Plus encore, il serait difficile aujourd’hui d’imaginer Hugo Ekitike porter à nouveau le maillot Rouge & Bleu « à très court terme tant les dirigeants parisiens semblent lui en vouloir« . Sur son compte personnel, Loïc Tanzi avance : « Aux conditions de l’accord ce matin, Kolo Muani ne viendra pas. Il faut désormais que Paris arrive à vendre Ekitike et trouve un nouvel accord avec Francfort pour espérer de nouveau dans ces dernières heures. Le joueur pousse toujours« .

Nasser Al-Khelaïfi prend les choses en main

Dans l’espoir qu’il reste, le nom du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi résonne. En effet, le journaliste Abdellah Boulma y va de son information en affirmant que : « Nasser al-Khelaïfi tente de débloquer la situation avec Francfort pour Kolo Muani. À suivre« .

[MAJ] Le PSG ne lâchera RIEN

Malgré les informations qui affirmaient que le dossier était clos, de l’espoir réside tout de même du côté du PSG. En effet, notre confrère Fabrice Hawkins avance sur son compte Twitter que : « Le PSG va tout tenter pour convaincre Francfort de vendre Randal Kolo Muani même si les Allemands n’ont de renfort. L’état major du club est mobilisé. » Mais pour cela, il faudra réussir à convaincre l’Eintracht Francfort de lâcher son international français sans possible remplacement pour le club allemand, vu que le mercato en Allemagne a fermé ses portes à 18h. « Le marché des transferts ferme à 23h en France, ce qui laisse encore quelques heures à Paris. » Si ce dossier est devenu compliqué au fil des heures, « la direction parisienne va encore tout tenter pour faire aboutir le dossier », rapporte RMC. Fabrice Hawkins précise aussi que « Nasser al-Khelaïfi va tenter de réaliser ce qu’on pensait impossible il y a quelques minutes. »

[MAJ] Discours différent entre Francfort et le PSG

De son côté, le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, rapporte un discours différent tenu par les deux clubs. Du côté de Francfort, les choses sont claires et le deal de Kolo Muani au PSG n’est plus possible. Mais le club parisien tient une version différente « où on assure tout essayer dans les dernières heures, avec le joueur, pour pousser un transfert. »

Fabrizio Romano confirme cette version des Rouge & Bleu et rapporte qu’il existe encore un espoir de recruter le natif de Bondy. Mais pour cela, il faudra avant tout réussir à vendre Hugo Ekitike dans ces dernières heures de mercato. L’ancien Rémois a négocié de son côté un prêt avec Crystal Palace mais le board parisien n’était pas au courant et n’approuve donc pas ce prêt.

(MAJ) Le PSG veut vendre Hugo Ekitike pour dégager des liquidités

La vente nécessaire d’Hugo Ekitike est confirmée par Bruno Salomon. Sur son compte Twitter, le journaliste de France Bleu Paris indique que le PSG cherche désormais à vendre l’ancien rémois. Le but serait de récupérer des fonds afin de pouvoir proposer une offre plus importante à l’Eintracht Francfort dans la foulée. Reste que le temps presse pour boucler ces deux mouvements en simultané.

(MAJ) L’Eintracht Francfort augmente ses exigences initiales

Même si le deal avec Hugo Ekitike a définitivement capoté, l’Eintracht Francfort ne serait pas pour autant totalement fermé à l’idée de vendre Randal Kolo Muani au PSG. Mais pour cela, il faudra apparemment que le PSG aligne 110 millions d’euros en contrepartie, nous révèle Le Parisien. Soit 20 millions d’euros de plus que l’accord conclu en milieu de journée. Une surenchère à laquelle le board parisien ne voudrait pas prendre part. D’abord parce que ce prix est jugé hors sol. Ensuite parce que si Hugo Ekitike n’est pas vendu, le club ne souhaite pas mettre autant d’argent. Si l’ancien rémois venait à être cédé à Crystal Palace, la donne pourrait donc être différente.

(MAJ) Randal Kolo Muani va signer au PSG !

Nouveau retournement de situation hautement improbable ! Alors que tout semblait perdu, Fabrice Hawkins nous envoie la bombe de la soirée en indiquant que Randal Kolo Muani sera bel et bien un joueur du PSG. Une information confirmée par Loïc Tanzi dans la foulée. Les détails de ce transfert XXL n’ont pas encore filtré. Plus d’informations à venir.

75 millions d’euros, plus 15 millions d’euros de bonus pour Randal Kolo Muani au PSG

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Randal Kolo Muani débarquera bien au PSG pour une somme inférieure à 100 millions d’euros. En réalité, à en croire L’Équipe, ce transfert se serait monnayé à hauteur de 75 millions d’euros, plus 15 millions d’euros de bonus. Soit les chiffres avancés un peu plus tôt dans la journée lorsqu’un accord était annoncé. Le joueur se trouve en ce moment même dans les bureaux rouge et bleu pour y signer son contrat.

(MAJ) Randal Kolo Muani a fait preuve d’une détermination sans faille

Saber Desfarges, qui confirme ces diverses informations à son tour, précise que c’est bel et bien Randal Kolo Muani qui a fait pencher la balance. C’est sa détermination de tous les instants qui a permis aux deux clubs de se mettre d’accord. Il aurait même menacé de ne plus jouer si ce transfert ne se faisait pas. Face à cette situation, l’Eintracht Francfort a donc décidé de tenir sa promesse initiale.