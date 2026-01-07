Conférence De Presse Psg

[LIVE] Trophée des Champions : La conférence de presse du PSG avant le rendez-vous face à l’OM

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane7 janvier 2026

A la veille du Trophée des Champions entre le PSG et l’OM, le club de la capitale tient sa conférence de presse d’avant-match. Un rendez-vous à suivre en direct à partir de 16h.

Après la conférence de presse de Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi pour l’Olympique de Marseille, c’est au tour de Luis Enrique et Marquinhos de se présenter face aux journalistes présents sur place. Les champions d’Europe aborderont le Trophées des Champions, leur adversaire phocéen et le technicien espagnol ne sera pas à l’abris de questions sur le mercato. Le rendez-vous est à suivre en direct à partir de 16h par le biais du lien ci-dessous.

YouTube : PSG – Paris Saint-Germain

