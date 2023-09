Au micro de Téléfoot, Bixente Lizarazu a fait part de sa perplexité après le départ de Marco Verratti. Un choix de la part du PSG qu’il ne comprend nullement.

Onze ans après avoir posé ses valises au sein de la capitale française, Marco Verratti, 416 matches et 30 trophées plus tard, a quitté le PSG pour prendre la direction d’Al-Arabi. Un club où évolue déjà un certain Abdou Diallo. Célébré au Parc des Princes ce vendredi, il a assisté au revers de ses anciens coéquipiers face à l’OGC Nice (2-3, 5ème journée de Ligue 1).

à voir aussi : c’est fait, Julian Draxler a signé son contrat avec Al-Ahli

🚨 Première DÉFAITE de la saison pour le PSG ❌



▫️Faut-il vraiment s’inquiéter à J-3 de la LDC ou est-ce un simple accident 🤔



▫️Des limites au milieu en l’absence d’Ugarte ?! 🇺🇾



▫️Les points positifs et négatifs



Nouveau TALK CS à découvrir🔥⤵️https://t.co/OKTw0fMukc pic.twitter.com/GJRCJCv133 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 16, 2023

D’ailleurs, durant cette partie, on a eu tout le loisir d’observer la faiblesse du milieu de terrain aligné par Luis Enrique face aux Aiglons. Vitinha trop peu précis, Carlos Soler invisible, comme à son habitude, et un Warren Zaïre-Emery moins fringant… Tout ceci pose question, et notamment à Bixente Lizarazu. Pour Téléfoot, le champion du monde 98 a estimé que le PSG a fait une erreur en se passant des services de Marco Verratti. « Le milieu du PSG me fait me poser des questions. Sans la présence de Manuel Ugarte, il n’y a pas le même impact. Zaïre-Emery et Vitinha, c’est un peu léger dans la maîtrise technique. Ce n’est pas suffisant. Mon interrogation c’est : pourquoi on fait partir Marco Verratti ? Il n’y a pas un avec cette qualité technique au Paris Saint-Germain. »