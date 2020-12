Bixente Lizarazu, consultant pour TF1, s’est penché ce dimanche sur le profil de Neymar Jr. Le numéro 10 du PSG est un joueur phénoménal, avec un talon d’Achille. Une petite faiblesse identifiée que les défenseurs tentent de plus en plus souvent d’exploiter.

“Les déclarations sur Messi ? C’était la télévision argentine, il ne va pas dire autre chose Neymar… Mais à Barcelone, c’était Neymar qui jouait à côté de Messi, qui s’adaptait sur un côté. Messi c’était le boss. Aujourd’hui, au PSG, Neymar c’est le patron du jeu. Tous les ballons passent par lui. Techniquement il a une telle facilité. Les deux réunis, ça voudrait dire quoi ? Que Neymar repart sur un côté ? C’est une autre période. Lionel Messi est un peu plus âgé, chacun a eu son évolution. C’est pas du tout le même contexte entre Barcelone et PSG”, a commenté l’ancien latéral lors de Téléfoot. “Neymar c’est vraiment un magicien du dribble. Il sait tout faire. Je pense que personne ne peut faire autant pied gauche comme pied droit. Il est illisible, insaisissable, insupportable pour un défenseur. Son défaut c’est qu’il aime tellement le dribble qu’il en abuse parfois. Il se laisse parfois déconcentrer par son plaisir à dribbler. Quand il veut il fait des passes extraordinaires dans le tempo de la course et de l’appel. C’est aussi un finisseur avec beaucoup de sang froid et de la finesse. On le voit quand il tire les penaltys. Après il a une petite fragilité émotionnelle, et les défenseurs jouent parfois dessus. Il a tendance alors à insister sur le dribble pour avoir l’ascendant sur l’adversaire. Du coup il sort du match et du collectif.”