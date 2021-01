Avec un point de plus que le PSG, l’Olympique Lyonnais finit devant la phase aller de la Ligue 1 version 2020-21. De quoi être candidat au titre, surtout sans coupe d’Europe à disputer cette saison. Le gardien de but de l’OL, Anthony Lopes, était l’invité de l’émission dominicale de TF1, Téléfoot. Le Portugais attend de voir pour se positionner véritablement dans cette quête de titre de champion de France.

“Est-ce qu’on a fêté dignement le fait d’être champion d’automne ? Dignement non, il n’y a pas de trophée au bout”, a déclaré Anthony Lopes. “On doit faire une seconde partie comme la première pour espérer être tout là-haut en fin de saison. On a beaucoup appris pendant le Final 8, on a un groupe très jeune. Cette épopée nous a permis de grandir, d’avancer, de créer quelque chose. On verra, on va prendre les matches les uns après les autres. C’est trop tôt pour parler de titre même si on a du talent, même si on est dans un club qui mérite d’être tout là haut. On ne peut plus trop se cacher. On fera un bilan fin février, début mars.”