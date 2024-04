L’option d’achat d’Ekitike levée dans les prochains jours ?

Indésirable au PSG, Hugo Ekitike avait été prêté à l’Eintracht Francfort l’hiver dernier. Le club allemand aurait décidé de lever son option d’achat à hauteur de 16,5 millions d’euros.

Arrivée au PSG durant l’été 2022, Hugo Ekitike n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club de la capitale. L’été dernier, il aurait pu être inclus dans le transfert de Randal Kolo Muani, mais l’ancien rémois ne s’était pas entendu avec le club allemand, rêvant aussi de Premier League. Randal Kolo Muani a finalement rejoint le PSG et Hugo Ekitike a passé six mois sans jouer. Afin de retrouver du temps de jeu, il avait été prêté à l’Eintracht Francfort l’hiver dernier avec une option d’achat.

Il a la confiance de son coach

En Allemagne, il a participé à 11 matches (364 minutes de temps de jeu, deux titularisations) pour une seule passe décisive. L’attaquant, encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, paye son manque de rythme après six mois sans jouer et a aussi connu quelques pépins physiques. Malgré ça, il a la confiance de ses dirigeants qui devraient lever son option d’achat, qui s’élève à 16,5 millions d’euros (hors bonus) dans les prochains jours, selon les informations de l’Equipe. Le quotidien sportif explique que cette dernière sera payable en trois échéances, en plus du prêt de 3,5 millions d’euros qui était déjà payant. Dino Toppmöller, l’entraîneur de l’Eintracht Francfort a été un artisan majeur de sa venue cet hiver, lui qui le voulait déjà l’été dernier. Malgré des statistiques neutres, Toppmöller continue de lui accorder sa confiance et de miser sur lui pour la saison prochaine, avance l’Equipe. « Les responsables de Francfort sont convaincus que l’attaquant rendra une copie bien plus propre la saison prochaine, une fois la préparation estivale effectuée entièrement avec le groupe », conclut le quotidien sportif.