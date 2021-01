Avec 22 cas de Covid diagnostiqués (14 joueurs professionnels, deux membres du staff et six éléments du centre de formation), le FC Lorient – ne possédant pas vingt professionnels aptes – a été mis K-O par la pandémie. Les Merlus (20e, 12 points en 19 matches), à l’arrêt depuis 17 jours en L1, renouent avec la compétition, ce soir, face à Dijon (18e, 15 points en 20 matches) dans le cadre de la 20e journée. Un vrai choc du bas tableau avant de recevoir le PSG dimanche (15 heures, la chaîne Téléfoot) pour la 22e journée du championnat de France. A cause de ce chamboulement sanitaire, le FC Lorient va devoir disputer dix matches en cinq semaines. Et ça commence aujourd’hui, pour la lanterne rouge, sans Houboulang Mendes, Thomas Fontaine et Matthieu Saunier, blessés. Ce soir il y aura aussi un suspendu : Armand Laurienté. Enfin, trois défections demeurent : Paul Nardi, Vincent Le Goff et Laurent Abergel. Pire, selon Christophe Pelissier, l’entraîneur lorientais, aucun de ses joueurs n’a 90 minutes dans les jambes. Fâcheux… “Certains ont repris dimanche, d’autres lundi et les derniers mardi seulement. En milieu de semaine dernière, on avait huit pros sur le terrain”, a fait savoir le technicien. Pour une fois, en Ligue 1, le PSG sera (dimanche) bien plus frais que son adversaire.