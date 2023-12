LOSC/PSG – Le groupe parisien avec Ethan Mbappé

Le PSG va affronter le LOSC ce dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre délicate contre le 4e du championnat.

Le PSG va affronter le LOSC ce dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Donnarumma n’y figure tout simplement pas car il est suspendu suite à son geste contre Le Havre. Keylor Navas est lui aussi absent parce que toujours blessé. Gonçalo Ramos, Carlos Soler et Fabian Ruiz ne sont pas non plus dans le groupe. À noter la présence d’Ethan Mbappé dans le groupe du club de la capitale.

Le groupe du PSG

Tenas, Letellier, Mouquet, Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez, Mukiele, Skriniar, E. Mbappé, Ugarte, Vitinha, Kang-In Lee, Ndour, Zaïre-Emery, K.Mbappé, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola

Le groupe pour le déplacement à Lille ! 📋🔴🔵#LOSCPSG pic.twitter.com/5uIsVnJ6jq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 16, 2023

