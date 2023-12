Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG affronte le LOSC au Stade Pierre Mauroy en conclusion de la 16e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devra se passer de quelques joueurs.

Après sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video). Et un choc attend les Rouge & Bleu face au LOSC (4e, 27 pts), invaincu depuis 9 rencontres en championnat. Et pour ce match, Luis Enrique sera privé de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma (suspendu), Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Gonçalo Ramos.

Une nouvelle titularisation pour Barcola ?

Et pour cette rencontre face aux Nordistes, le technicien espagnol va s’appuyer sur ses joueurs en forme du moment. En l’absence de Gianluigi Donnarumma, suspendu, Arnau Tenas va prendre la place dans le but. En défense, Lucas Hernandez, Achraf Hakimi et Milan Skriniar sont annoncé titulaires. Blessé aux ischio-jambiers il y a quelques jours et de retour comme titulaire lors des deux derniers matches, Marquinhos pourrait débuter sur le banc. « Le Brésilien est-il capable d’enchaîner trois titularisations en huit jours » se demande L’Equipe. Danilo Pereira pourrait ainsi prendre la place du capitaine dans la charnière centrale.

Au milieu de terrain, Vitinha et Warren Zaïre-Emery devraient enchaîner. Sur le banc face au Borussia Dortmund et en méforme ces dernières semaines, Manuel Ugarte devrait retrouver sa place de titulaire. « Le titulariser face à cette équipe du LOSC performante dans l’entrejeu aurait du sens », rapporte le quotidien sportif. Enfin, en attaque, Ousmane Dembélé va faire son retour après sa suspension face au Borussia Dortmund. De son côté, Kylian Mbappé a des chances d’enchaîner une nouvelle rencontre au poste de numéro 9, ce qui permettrait à Bradley Barcola d’être une nouvelle fois aligné sur le côté gauche de l’attaque. L’ancien Lyonnais pourrait ainsi enchaîner face au LOSC une quatrième titularisation de suite après Le Havre, le FC Nantes et le Borussia Dortmund.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Tenas – Hakimi, Skriniar, Danilo, L.Hernandez – Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, Mbappé (c), Barcola

(L’Equipe) : Tenas – Hakimi, Skriniar, Danilo, L.Hernandez – Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, Mbappé (c), Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Tenas – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola

(Le Parisien) : Tenas – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola Le XI probable du LOSC : Chevalier – Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaïli – Zhegrova, Bentaleb, André (c), Cabella – Angel Gomes – Yazici (ou David)

Les compositions probables de LOSC / PSG (L’Equipe)