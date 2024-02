Outre la signature de Gabriel Moscardo, le PSG n’a enregistré qu’une seule recrue au cours de l’hiver 2024 : Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien a été propulsé sur le devant de la scène plus rapidement que prévu à la suite de la blessure de Milan Skriniar, et grappille son temps de jeu entre l’axe de la défense de Luis Enrique et le côté gauche. Pour notre partenaire Free Ligue 1, le joueur de 20 ans s’est confié.

Le surnom de joker

« Le joker c’est parce que j’éclate de rire avant chaque match. C’est un travail mental que je fais pour rentrer plus confiant dans le match et pour avoir une meilleure performance. J’ai développé cette technique avec mon coach et ça a marché« .

Un besoin de travailler le côté psychologique ? Sur le stress ?

« Alors moi ce que je voulais c’était améliorer mon travail pour améliorer mon jeu dans l’équipe. Et c’est pour ça que j’ai commencé à travailler avec mon coach. Je dois continuer ce travail car le mental dans le foot est très important« .

L’importance Rogério Céni pour Lucas Beraldo

« C’est lui qui m’a fait monter en professionnel à Sao Paulo, j’ai une énorme reconnaissance envers lui. Il m’a beaucoup aidé, il a trouvé le bon moment pour me lancer en pro et je ne peux que le remercier de ce qu’il a fait pour moi« .

Que représente le fait d’avoir porter le maillot de Sao Paulo ?

« C’est une grande joie de pouvoir porter ce maillot de Sao Paulo, de pouvoir être champion également l’année dernière, c’était un titre inédit qui manquait au club. Et donc, là où je suis aujourd’hui, je le dois à Sao Paulo, de pouvoir me montrer au monde et d’être au Paris Saint-Germain« .

L’apport d’Hernan Crespo en tant que coach

« Je pense que, étant la première personne qui m’a entraîné au niveau professionnel, c’est quelqu’un qui m’a apporté beaucoup d’expérience. Le fait d’être avec lui et les autres joueurs, il m’a fait beaucoup apprendre. Et comme vous l’avez dit, c’est un grand joueur. Il m’a donné beaucoup de tuyaux pour défendre sur les attaquants« .

L’importance de Lucas Moura pour Lucas Beraldo

« Je pense que c’est quelqu’un qui, depuis qu’il est arrivé à Sao Paulo, a été l’une des personnes qui m’a le plus aidé. C’est quelqu’un qui a beaucoup à apporter. C’est quelqu’un qui est sensationnel car il veut aider tout le monde. Et moi, je suis une des personnes qui ait bénéficié de cette aide. Il m’a aidé dans cette décision de venir à Paris. Il m’a dit beaucoup de bien du club et de la ville. C’est quelqu’un qui a été déterminant dans ma présence ici« .

« Je lui ai demandé ‘est-ce que je dois aller à Paris ?’. Il m’a dit ‘bien sûr, c’est extraordinaire. Je ne peux que te conseiller d’aller là-bas si tu veux grandir. Alors vas-y, tu vas grandir avec le club et tu vas décoller’« .

Le jour où Lucas Beraldo a appris l’intérêt du PSG

« Alors, c’était un samedi, j’étais à la maison, j’étais arrivé de vacances. J’étais avec ma femme, on revenait de Cancun. Et j’ai dit à mon père de ne rien dire car je voulais être en vacances. Et le jour suivant, il m’a appelé, il m’a dit que le Paris Saint-Germain était intéressé et je lui ai dit que l’on pouvait en parler maintenant et qu’on pouvait préparer les valises, j’étais prêt à y aller. Et après tout s’est très bien déroulé« .

Des échanges avec les joueurs du PSG avant de signer ? Avec Marquinhos ? Un besoin d’être convaincu ?

« Je n’ai pas eu besoin d’être convaincu lorsque je suis arrivé à Paris. Je n’ai eu aucun doute sur là où je voulais arriver. Ca a été ma décision car Marquinhos était déjà mon idole. Tous les jours, je le vois maintenant, j’apprends énormément avec lui et d’être à ses côtés, et aussi aux côtés des autres joueurs, qui sont des grands joueurs, ça m’a aidé dans ma décision« .

Quel regard sur la relation particulière entre le PSG et le Brésil ?

« Je pense que Paris est un grand club, pas seulement au Brésil, mais dans le monde entier. Tout le monde connaît la grandeur du club et ce qu’il représente dans le football. Le fait d’être ici avec autant de brésiliens qui sont passés par-là et qui ont eu du succès, c’est un honneur de porter ce maillot pour moi« .

Comment se passe l’adaptation à Paris ? Avec qui l’acclimatation se fait ?

« Les Portugais comme Danilo, Vitinha, Gonçalo Ramos ou Marquinhos, m’ont donné des conseils. Le fait que je parle espagnol fait que je peux parler avec Luis Enrique. Il me donne des conseils sur mon jeu, et j’espère pouvoir aider l’équipe de plus en plus« .

En remontant dans le passé, quel jour serait à revivre ?

« Je pense que le jour où je suis arrivé ici. Lorsque j’avais mon maillot de Paris avec ‘Beraldo‘ et qu’on m’a demandé de signer. C’est le moment le plus spécial de ma vie je pense« .

