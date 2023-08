Le PSG et le Toulouse FC se sont quittés dos à dos ce samedi soir (1-1, 2ème journée de Ligue 1.). En zone mixte après la partie, Lucas Hernandez a réclamé encore un peu de patience.

Le mercato aura fait bouger pas mal de lignes au PSG cet été. Entre les nombreuses arrivées et départs, le visage rouge et bleu s’est totalement transformé. Forcément, avec un nouveau coach à la barre également, à savoir Luis Enrique, les différents automatismes ont encore besoin d’être travaillés. Ce qu’on a pu observer lors du nul à Toulouse (1-1). Une égalité concédée malgré une domination de tous les instants. Reste que ces deux nuls en deux matches en ce début de saison vont tout de même devoir vite faire place à des succès. Mais ça, Lucas Hernandez ne s’en inquiète pas. L’ancien bavarois estime, en effet, qu’ils sont sur le bon chemin et que la patience doit être de mise.

Kylian Mbappé, c’est un joueur extraordinaire

« On est en construction. C’est un projet avec beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach. On est en train de mettre en place petit à petit. On a encore besoin d’un peu de temps mais ça se voit déjà sur le terrain qu’on est très ambitieux. Je pense qu’après, dans le futur, les résultats vont arriver, a-t-il argumenté dans des mots relayés par RMC avant de s’exprimer sur le retour de Kylian Mbappé, lui qui a obtenu et inscrit un pénalty sur la pelouse du Stadium. C’est un joueur extraordinaire. Tout le monde le sait. J’ai la chance de jouer avec lui en Équipe de France et maintenant ici en club. En espérant qu’il nous aidera bien cette année sur le terrain parce que c’est un joueur très important pour le PSG. »