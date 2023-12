Lucas Hernandez a rejoint le PSG cet été. C’est très certainement la meilleure recrue du mercato estival des Rouge & Bleu. Le défenseur a fait un bilan positif des six premiers mois du PSG.

Cet été, le PSG s’est offert les services de Lucas Hernandez pour 45 millions d’euros au Bayern Munich. Avec l’absence de Nuno Mendes dans le couloir gauche, l’international français enchaîne les rencontres au poste de latéral gauche et réussit de très belles performances. Il est très certainement la meilleure recrue du mercato estival des Rouge & Bleu. Dans une interview accordée au Figaro, Lucas Hernandez a fait un premier bilan positif de la mi-saison du PSG, premier de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur Nice et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, où il affrontera la Real Sociedad.

« On a fait une bonne première partie de saison »

« Après tous les changements que le club a faits, tous les recrutements, objectif atteint, c’est ce qu’on voulait, être premier en Ligue 1 et être qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. (…) On a fait une bonne première partie de saison. On a encore des progrès à faire, continuer à travailler. Cette coupure va nous faire du bien pour nous reposer, récupérer un peu plus de force pour ce qui nous attend en deuxième partie de saison. Ce sera décisif pour nous et la saison. »

« On peut toujours s’améliorer »

L’ancien de l’Atlético de Madrid a aussi évoqué les axes de progression du PSG. « Tout ! On peut toujours s’améliorer. Le football, c’est un sport dans lequel tu t’améliores chaque jour, chaque entraînement, chaque match… D’ici là (le 8e, NDLR), comme le coach l’a dit, on sera une meilleure équipe. Il nous faut du temps mais petit à petit, on comprend ce que le coach nous demande. On essaie de le montrer sur le terrain. À nous de continuer à travailler parce qu’en février, ce seront les matches les plus décisifs de la saison. À nous de bien les aborder et d’être présent. »

« Je me suis très bien adapté à ce club »

Lucas Hernandez a également fait le bilan de ses six premiers mois sous le maillot du PSG. « Bien, très bien, je revenais d’une longue blessure au genou mais je me sens très bien, je me suis très bien adapté à ce club, cette ville, ces supporters, et j’espère qu’on fera une grosse saison, lance le défenseur avant d’évoquer le huitième de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad. « Il reste longtemps… C’est une bonne équipe, je la connais bien. Mais ce sont les huitièmes de finale de Ligue des champions. Ça aurait été le Real Madrid, Barcelone, ce sont toutes de très bonnes équipes. À nous d’être très concentré. D’ici là, il y a du temps, beaucoup de matches, et de matches très importants. »