À quelques heures de la rencontre décisive face au Borussia Dortmund, le latéral gauche du PSG, Lucas Hernandez, se confie au micro du Parisien.

Après plusieurs mois au Paris Saint-Germain, c’est l’heure de faire le point pour Lucas Hernandez. Arrivé cet été dans la capitale, le latéral gauche français s’est confié au micro du Parisien sur la préparation des matchs, son poste de défenseur et dévoile son adversaire le plus impressionnant.

Préparez-vous chacun de vos matchs en visionnant des vidéos de votre adversaire direct ?

« Je me contente des montages vidéos toujours pointus du staff. Il m’arrive parfois, face à des équipes de milieu ou de bas de tableau, de m’intéresser à certains attaquants plus méconnus. J’emmagasine quelques informations.«

On réclame beaucoup de sobriété au défenseur. Avez-vous l’impression de bénéficier de moins de liberté que les joueurs offensifs ?

« Notre poste s’y prête moins. Ça ne me frustre pas du tout. Si un attaquant peut dézoner, un défenseur doit rester dans sa zone et doit rester discipliné. Un latéral droit verrouille son couloir. On ne le retrouvera pas à gauche au cours d’un même match. »

Entre le couloir gauche et l’axe, où va votre préférence ?

« Je l’ai souvent dit, j’ai grandi dans l’axe, même si depuis quelques années, j’ai pu jouer à gauche. Ça ne me pose aucun problème d’alterner. Je connais ces deux postes à la perfection. J’y ai mes repères. Il a même pu m’arriver en club, comme en sélection, de commencer un match dans l’axe et de finir à gauche. »

C’est aussi jouissif de sauver un but sur sa ligne ou d’en marquer un ?

« Sincèrement, oui. Réussir un grand geste défensif, éviter un but, ça me met un coup d’adrénaline, ça me motive encore plus. Les tacles décisifs qui sauvent ou empêchent l’adversaire de marquer, c’est grisant et m’incitent à persévérer. »

En club ou en sélection, vous avez affronté de très grands attaquants. Lequel vous a le plus impressionné ?

« Si je dois en ressortir un, je dirais peut-être Kylian (Mbappé). Ce n’est jamais simple de défendre face à des joueurs aussi rapides. Quand j’étais au Bayern, il nous a fait mal en Ligue des champions en 2021. Quand j’étais à Madrid, j’ai joué des derbys contre Cristiano Ronaldo. Quel joueur ! Il avait tout. »