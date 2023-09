Recrue phare du PSG cet été, Lucas Hernandez réalise de très bons débuts. Pour Téléfoot, celui-ci est revenu sur son choix, l’accueil des supporters ou encore le Classique de ce soir face à l’OM.

Si le PSG a déjà rencontré quelques difficultés depuis l’entame de sa nouvelle aventure sous l’égide de Luis Enrique, plusieurs points restent très intéressants à soulever, notamment en ce qui concerne la défense. Là, un joueur fait preuve d’une grande régularité depuis son arrivée : Lucas Hernandez. Le défenseur tricolore, qui revient pourtant d’une grave blessure au genou, se sent parfaitement bien sous ses nouvelles couleurs, comme il l’a lui-même confirmé auprès de Téléfoot ce jour et ce, malgré l’accueil qu’il a pu recevoir de la part de certains supporters.

L’accueil des supporters et son choix de rejoindre le PSG

Car oui, natif de Marseille, Lucas Hernandez a eu des mots envers le PSG dans le passé. Le transfuge du Bayern Munich comprend ainsi la réticence de certains et souhaite simplement tout donner afin d’entrer définitivement dans le cœur de ses nouveaux supporters. « La banderoles des supporters à mon arrivée ? Par rapport à mes propos, c’était sûr qu’ils allaient mal réagir. C’est normal. Je l’ai comprends parfaitement. Je vais toujours tout donner sur le terrain. Les supporters parisiens le voient et, petit à petit, ils sont en train de changer d’avis. »

Toujours pour l’émission dominicale, Lucas Hernandez s’est également penché sur ce qui a motivé son choix de rallier les rangs du PSG cet été. « Je suis venu ici pour un tout nouveau défi. Un défi pas facile. C’est un club à qui il manque ce titre de la Ligue des Champions. C’est pour cela que j’ai rejoint le Paris Saint-Germain, pour pouvoir aider à mettre le PSG là où il mérite d’être. »

Ses partenaires au PSG et le Classique face à l’OM

L’intersaison a donc bel et bien été l’occasion de voir trois joueurs de l’Équipe de France, Lucas Hernandez y compris, rejoindre le dernier champion de France en titre. Forcément une bonne chose pour le défenseur de 28 ans. « L’ambiance, elle est super. Que ce soit avec Kylian, avec lequel je m’entends très bien, Ousmane aussi, je le connais depuis longtemps. Randal, je le connais moins bien, mais c’est un super mec. (…) ON a une superbe équipe. C’est super car on a déjà certains automatismes. »

À voir aussi : le groupe du PSG pour le Classique face à l’OM

🚨🗣️ Nasser Al-Khelaifi sur Mbappé : "Les problèmes que nous avons eu restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu'il fait – et de ce que fait toute l'équipe […] Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le Ballon d'or."… pic.twitter.com/i7r1C3sNwL — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 24, 2023

Enfin, Lucas Hernandez a évoqué le choc qui attend les siens ce dimanche soir face à l’OM pour ce fameux Classique hexagonal qui clôturera la 6e journée de Ligue 1. Une opposition possédant une saveur toute particulière. « PSG / OM, c’est le match à ne pas rater. C’est l’un des matches les plus importants de la saison. Les supporters jouent un rôle important. Quand tu gagnes ce genre de matches, là, le moral est encore plus haut. Tu te vois plus haut. »