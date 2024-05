Ce jeudi, le PSG a confirmé la blessure au genou de Lucas Hernandez. Et alors qu’une indisponibilité longue durée attend le défenseur, il compte bien revenir plus fort que jamais.

Le pessimisme régnait lors de sa sortie sur blessure face au Borussia Dortmund ce mercredi. Et la mauvaise nouvelle s’est confirmée moins de 24 heures après. Lucas Hernandez est forfait jusqu’à la fin de la saison et manquera également l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet) avec l’équipe de France cet été. Le défenseur du PSG souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Si la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, c’est un gros coup dur pour le champion du Monde 2018, déjà durement touché au genou droit (rupture des ligaments croisés) en novembre 2022, lors de la Coupe du monde. Et quelques minutes après le communiqué du club, le principal concerné s’est exprimé via son compte Instagram.

Les Parisiens apportent leur soutien à Lucas Hernandez

Et Lucas Hernandez compte bien revenir plus fort que jamais de cette nouvelle épreuve difficile dans sa carrière : « Quand j’ai signé avec le PSG j’ai fait la promesse que je donnerais mon cœur et mon âme à cette équipe et c’est ce que j’ai fait depuis. Malheureusement lors du match d’hier soir, j’ai fini blessé. Je suis retourné sur le terrain et j’ai essayé de continuer à me battre pour notre équipe, mais ce n’était pas possible. Je voudrais remercier tous mes fans et mes proches pour leur amour et leur soutien. Mon retour sera plus fort que jamais. »

Après cette mauvaise nouvelle, les joueurs de l’effectif ont apporté leur soutien à leur coéquipier à l’image de Kylian Mbappé : « Mon guerrier, une nouvelle épreuve difficile mais tu ne seras jamais seul. On est tous avec toi. Big force mon fère. » En phase de reprise, Presnel Kimpembe a aussi eu un message pour son compatriote français : « Une épreuve de plus, mais tu es un guerrier. On est TOUS avec toi. »