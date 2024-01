Lucas Hernandez regrette la seconde période du PSG

En clôture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul après avoir mené 2-0. Les Parisiens quittent la pelouse du Parc des Princes avec des regrets.

Lors du choc de la 19e journée de Ligue 1 entre le PSG et Brest, le PSG a réussi à mener 2-0 à la mi-temps. Mais le club de la capitale s’est endormi en seconde période et a laissé le Stade Brestois revenir au score puis égaliser (2-2). Au micro de Prime Video, Lucas Hernandez n’a pas caché sa déception après ce match nul concédé.

« C’est dommage après cette superbe performance en première mi-temps. On débute la deuxième un peu endormi. C’est dommage parce qu’on a laissé davantage en première mi-temps. En face, il y avait une bonne équipe de Brest, ils sont bien revenus au score. Maintenant, c’est à nous de nous améliorer, de trouver les erreurs que l’on a faites pour ne plus les refaire et affronter le match de vendredi avec tout ce qu’il faut. En deuxième mi-temps, Brest, ils ont bien débuté, avec beaucoup d’intensité, nous, on n’était pas tout à fait dedans. Après, ils ont marqué très vite, puis ils ont égalisé. Il faut continuer à travailler et retrouver le goût de la victoire. Un avertissement avant la Real Sociedad ? Non, je ne pense pas parce que l’équipe travaille bien. On est dans une très bonne dynamique, en face, on avait une bonne équipe. À nous de continuer à s’améliorer, on a un match très important le 14 face à la Real Sociedad. Ce sera un match où on devra être à 100% de la première à la dernière minute. »