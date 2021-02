La Ligue des champions doit changer à compter de 2024. Une réforme qui depuis des années prend des formes différentes. Sous fond de menace de Super League indépendante et séparatiste, l’UEFA aurait selon Associated Press un nouveau plan à 36 clubs qui sera débattu ce vendredi dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire. L’idée étant de passer de 125 à 225 matches. Qui dit plus de clubs dit plus de places à prendre. La France aurait ainsi quatre représentants, la Premier League six… On aurait donc une ligue européenne de 36 équipes où chaque équipe disputerait dix matches dans le cadre du “système suisse”. Les huit premiers iraient en 8e de finale, tandis que les 16 suivants s’opposeraient pour les 8 autres tickets. Soit au total six dates en plus pour la Ligue des champions. Un projet qui privilégie la quantité de matches à l’attrait.