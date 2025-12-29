Luis Campos : « Le PSG n’a pas pour objectif de changer grand-chose »

Une nouvelle cérémonie de trophées individuels, et de nouvelles victoires pour le PSG. En effet, ce dimanche soir se sont tenus les Globe Soccer Awards récompensant les footballeurs dans des différentes catégories distinctes.

Depuis le début de l’année 2025, le PSG remporte tous les trophées collectifs et individuels possibles. Ainsi, les cérémonies du Ballon d’Or, celle du FIFA The Best et hier soir celle des Globe Soccer Awards ont vu des joueurs parisiens récompensés. La dernière cérémonie en date, ce dimanche soir, a mis à l’honneur une dernière fois pour l’année 2025 les individualités parisiennes :

Nasser Al-Khelaïfi (meilleur président de l’année)

Luis Campos (meilleur directeur sportif)

Vitinha (meilleur milieu de terrain)

Désiré Doué (meilleur joueur émergant)

Ousmane Dembélé (meilleur joueur)

Le PSG (meilleur club de l’année)

En parallèle, Luis Campos a accordé un entretien au quotidien de son pays d’origine, le Portugal, A Bola. Au cours de celui-ci, le dirigeant du club de la capitale a évoqué la stratégie du Paris Saint-Germain, notamment sur le marché des transferts auprès des jeunes joueurs : « Le PSG n’a pas pour objectif de changer grand-chose, l’idée fonctionne, c’est une équipe jeune. Nous avons un entraîneur exceptionnel qui développe ce talent et fait travailler l’équipe. Un président extraordinaire. Des joueurs de la Coupe du Monde des moins de 17 ans dans ma liste ? J’en ai beaucoup, certains que j’aimerais déjà avoir, mais je ne peux pas le dire (rires). J’ai été enchanté, je les connaissais déjà, notre système les avait déjà repérés, mais j’ai eu l’occasion de les voir en direct« .

Un avenir à préserver

Selon les informations de nos confrères du Parisien, « le grand défi des années à venir sera de régénérer l’effectif tout en conservant les principaux joyaux. Luis Campos va ouvrir plusieurs dossiers de prolongations en 2026, notamment ceux de Barcola et Mayulu. Pas question pour le PSG de laisser partir sa génération dorée« . En plus de ces deux joueurs, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient la ferme intention de prolonger le contrat de Luis Enrique : « Le club parisien possède les moyens et les arguments pour retenir ses stars et rester un club d’avenir. Le seul danger qui le guette viendra de Luis Enrique. Pierre angulaire du projet, il est sous contrat jusqu’en 2027. Le Qatar fera tout pour le prolonger« .