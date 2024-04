Luis Enrique a-t-il enfin trouvé son équipe type ?

Adepte du turn-over depuis le début de la saison, Luis Enrique a peut-être trouvé son équipe type lors du match retour contre le FC Barcelone mardi soir.

Le PSG possède l’un des meilleurs effectifs du monde. Luis Enrique a souvent souligné la qualité de ses joueurs et justifié ses nombreux changements entre les matches en expliquant qu’il souhaitait impliquer un maximum de joueurs. À chaque rencontre ou presque, le coach espagnol apporte une surprise dans son onze de départ. Mardi soir, l’entraîneur du PSG pouvait compter sur un groupe quasiment au complet. Et il a aligné une équipe qui pourrait être un onze type assure l’Equipe. « L’un des premiers mérites de l’entraîneur espagnol est d’avoir aligné chaque joueur à sa place, avec ses repères, dans un système en 4-3-3 traditionnel, avec des dépassements de fonction limités, ce qui n’a pas dû être évident pour lui. »

Vitinha, Barcola, des joueurs qui deviennent indiscutables

Achraf Hakimi et Nuno Mendes, même s’ils n’ont pas toujours été impériaux dans leurs duels défensifs, ont été précieux dans l’utilisation du ballon et ont répondu la plupart du temps aux consignes de leur entraîneur, qui réclamait du jeu court et en mouvement, souligne le quotidien sportif. En défense centrale, le fait que Lucas Hernandez soit associé à Marquinhos a permis au capitaine du PSG d’être rassuré. Cette association a aussi redonné des couleurs à l’international français, un peu plus en difficulté ces dernières semaines. L’Equipe explique que l’ancien de l’Atlético de Madrid avait choisi de rejoindre le PSG l’été dernier parce qu’on lui avait fait miroiter la possibilité d’évoluer dans l’axe. Contre le FC Barcelone, « Marquinhos a sans doute réalisé sa meilleure prestation de la saison quand Hernandez a retrouvé toute l’agressivité qui fait le socle de sa brillante carrière. » Au milieu, Vitinha occupe une place toujours plus prépondérante dans le cœur du jeu parisien. Il le fluidifie, l’oriente et donc, parfois, le conclut. À ses côtés, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz effectuent les courses de compensation nécessaires, apportent le surnombre dans les zones de jeu importantes et, même s’ils accusent du déchet et un peu de lenteur, parfois, dans les transmissions, affichent un volume grandissant. « Ce trio répond aux exigences de leur entraîneur. » En attaque, Bradley Barcola, avec ses performances depuis le mois de novembre, s’érige parmi les indiscutables aux yeux de Luis Enrique. « Sa relation technique avec Mbappé et Ousmane Dembélé s’affine un peu plus à chaque match, alors que son efficacité s’aiguise. »