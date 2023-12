Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Lille dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique se présentait en conférence de presse ce samedi après-midi. La fin de match contre Dortmund, le placement de Kylian Mbappé en numéro 9, le mercato hivernal, la très belle prestation de Vitinha contre Dortmund… Extraits choisis.

Son bilan (PSG TV)

« Oui, c’est la façon dont nous voulons jouer, pas seulement en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions. C’est ce que j’essaie de mettre en place au quotidien avec le staff. On est une des équipes les plus jeunes de la Ligue des champions et tout le monde comprend ce que nous demandons. Etre entraîneur, c’est aussi être éducateur, pas seulement avec les plus jeunes. On progresse tous ensemble et c’est vraiment compliqué de faire jouer tous les joueurs que l’on a ensemble, en synergie. On n’est pas seulement la meilleure équipe en possession, mais aussi en tirs, en expected goals. Il faut être juste avec ce qu’on a fait sur les 21 premiers matches. »

Le recrutement cet hiver

« Je suis optimiste sur l’amélioration de l’équipe, on a eu un groupe qui était le plus compliqué de la compétition. On s’est qualifié et on va jouer ces derniers matches à élimination directe, on. On parle d’une équipe qui est celle qui est largement au-dessus dans le domaine offensif : possession, occasions de buts, tirs, expected goals… Le football mettra chacun à sa place. Le mercato d’hiver est toujours très compliqué, mais nous sommes toujours ouverts à améliorer notre effectif. De Luis Campos à moi comme entraîneur. Il est possible que des joueurs viennent. J’ai vécu toute ma vie dans des grandes équipes, je gère un vestiaire avec des exigences, mais aussi des relations humaines. C’est un plaisir d’entraîner un groupe comme celui-là. »

Mbappé en numéro 9

« Je n’ai pas à convaincre quiconque. Kylian Mbappé a la même liberté que lorsque je suis arrivé. C’est un joueur top qui nous amène chaque saison 50 buts et 25 passes décisives. Il ne joue pas comme numéro 9, mais avec une totale liberté, entre les centraux, à droite ou à gauche. Je vais continuer de vous le répéter. Je n’ai pas à le persuader. Les décisions des entraîneurs ont évidemment des répercussions. Ce qui me motive, c’est que l’équipe joue de la meilleure façon possible et gagne des titres. »

Ma phrase sur le fait que l’on sera meilleur en février ?

« Je n’ai aucun doute qu’on va être meilleur. Ce n’était pas du courage de le dire. Toutes mes équipes ont été meilleures au fil des années. On va récupérer des joueurs, qui reviennent de blessures et sont importants, avec la possibilité d’acheter des joueurs. Je n’ai pas à être négatif, les résultats et les statistiques que l’on a, j’ai toutes les raisons d’être optimiste. Vous n’avez qu’à prendre les chiffres. »

Le PSG, une équipe de possession

« Nous sommes une équipe de possession, d’ailleurs en Champions League, nous sommes la troisième équipe avec le plus de possession, avec la capacité de quand nous avons la balle de faire des transitions. Je ne vais jamais mettre un frein aux situations de jeu où nous sommes très puissants. Cela nous a fait grandir, face à des adversaires qui sont allés très loin dans la compétition lors des dernières saisons. On avait le risque de ne pas être qualifié. En termes de croissance, c’était le meilleur groupe possible pour s’améliorer, mais je suis très content avec mon équipe et ce que je vois. »

Kurzawa

« Il n’y a rien d’anormal avec Kurzawa, il s’entraîne avec une attitude incroyable. Il aurait pu partir cet été, mais a décidé de rester. Il savait que ça allait être difficile d’avoir des minutes, mais je suis très content de l’avoir dans l’effectif, parce qu’il s’entraîne très bien. Je n’ai pas à me plaindre, c’est un de ceux qui s’entraînent le mieux. »

Vitinha

« Vous avez vu le match? Vous avez aimé Vitinha? Moi aussi, j’ai bien aimé. Vitinha peut jouer comme 8, comme 6, mais pour un style de jeu comme le nôtre, il aura du temps comme 6. Quand vous avez envie de jouer, la qualité, vous pouvez jouer à beaucoup d’endroits. Je suis sûr qu’il préférerait jouer dans sa position naturelle, mais il a cet état d’esprit de haut niveau pour jouer à différentes positions. J’ai adoré son match, son effort physique, il était très complet contre Dortmund. »

Son choix de ne pas trop attaquer en fin de match contre Dortmund

« Je comprends qu’il soit agacé (Mbappé, NDLR). C’était une des meilleures décisions de ma carrière. C’était normal de dire ça à la 88e minute, avec 1-2 à Newcastle, Milan qui gagne à la 88e, je leur dis, il ne faut pas prendre autant de risques. On est allé deux ou trois fois dans la surface et oui, c’était une bonne décision. Ce n’est pas seulement la décision, c’est aussi celle de mon staff. Je comprends les joueurs, qu’ils soient exposés à cette frustration. Pendant une grande partie du match, il fallait absolument gagner, c’était l’objectif. Quand il y avait match nul entre Newcastle et Milan, on jouait pour gagner. Mais à la 88e, avec deux buts d’écart, ça aurait été ridicule de prendre un but à ce moment-là. »

Lille

« C’est une équipe qui joue très bien avec le ballon, Fonseca est un entraîneur de très haut niveau. C’est une des équipes qui a le plus de possession, qui sait très bien utiliser la largeur, ça sera compliqué de leur prendre le ballon. C’est aussi une des équipes qui prend le moins de but, donc j’aime aussi beaucoup leur jeu sans ballon. On joue chez eux, c’est une équipe agressive… Ça se rapproche beaucoup de ce que nous faisons. Je serai enchanté de dire bonjour à monsieur Fonseca et de le féliciter pour son équipe. »