Luis Enrique avant Dortmund / PSG : « C’est une bonne pression »

Au bout de l’ennui, le PSG est venu à bout du FC Nantes en Ligue 1 (2-1) grâce à son entrant, Randal Kolo Muani. De quoi faire le plein de confiance avant le match face à Dortmund.

Le PSG a obtenu l’essentiel ce samedi soir au Parc des Princes. Dans la douleur, le club parisien s’est imposé en fin de rencontre face au FC Nantes (2-1) grâce à une réalisation de Randal Kolo Muani, entré en jeu quelques minutes auparavant. De quoi faire le plein de confiance avant le match vital face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. Après la rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, a été questionné sur cette rencontre face au BVB, au micro de Canal Plus et est revenu plus en détails sur la performance de son équipe face aux Nantais sur PSG TV.

Un match rassurant avant le déplacement à Dortmund ?

« On sait que c’était difficile de jouer ce match à domicile parce qu’on a un match aussi beau que celui face à Dortmund dans quatre jours. C’est normal que la rencontre de ce soir soit difficile. »

Les valeurs qu’il faudra pour gagner à Dortmund

« Le groupe sera le groupe qui sera aligné. Nous avons notre destin entre nos mains, ce sera pour nous comme une finale. Ça dépendra de nous et nous ferons tout pour gagner ce match. C’est ça l’objectif. »

La défaite de Dortmund face au RB Leipzig (2-3)

« Oui, oui, j’ai vu le match mais il n’aura rien à voir avec celui de mercredi. »

Un match vital pour la suite de la saison ? Est-ce que ça met une pression sur le club, les joueurs et l’entraîneur

« C’est une bonne pression. C’est la pression que nous voulons avoir depuis tout petit jusqu’en professionnel. Je ne pense pas que ce sera quelque chose de négatif. »

La performance de son équipe face au FC Nantes (PSG TV)

« Comme toujours, la victoire est la chose la plus importante. Nous avons essayé de marquer dès la première minute. Je pense que nous étions meilleurs en première période, même si c’était difficile, parce que les onze joueurs adverses étaient derrière le ballon, près de leur but et c’est toujours compliqué. Mais je pense qu’en première période, nous avons eu le contrôle du jeu et nous nous sommes créés quelques occasions, notamment dès la première minute, pour prendre l’avantage. En seconde période, nous avons eu encore plus de mal et lorsqu’ils ont égalisé, ils ont même eu quelques occasions suite à des erreurs que nous avons commises. Mais de manière générale, c’est le genre de match qui est typique des rencontres que nous avons déjà joués auparavant. C’est un match qui vous conditionne, et heureusement nous avons réussi à nous en sortir. »