Luis Enrique donne des nouvelles de Warren Zaïre-Emery

Titulaire ce soir lors de la victoire du PSG contre Rennes, Warren Zaïre-Emery est sorti à la 76e minute de jeu avant d’apparaître sur le banc avec des grosses poches de glace sur la cuisse et le mollet. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique s’est montré rassurant.

Lors de la victoire du PSG contre Rennes ce soir (1-0), qui a permis au Rouge & Bleu de se qualifier pour la finale de la Coupe de France où ils défieront Lyon à Lille le 25 mai prochain, Warren Zaïre-Emery était titulaire au milieu de terrain. Durant le match, on a vu le titi se tenir l’arrière de la cuisse plusieurs fois. Il boitillait même en rentrant aux vestiaires à la mi-temps après avoir donné son interview. Il n’est sorti du terrain qu’à la 76e minute, remplacé par Manuel Ugarte.

A voir aussi : LdC – Barcola toujours très incertain pour PSG / Barcelone

« C’est juste un coup, rien de grave »

Sur le banc, le titi du PSG est apparu avec deux grosses poches de glace du mollet droit et de la cuisse gauche. À un quart d’heure de la fin, Warren Zaïre-Emery a alerté le staff de la gêne ressentie, alors que sa sortie était de toute manière déjà prévue, avance Le Parisien. Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique – le coach du PSG – a été questionné sur l’état de santé de son jeune milieu de terrain (18 ans). Et le technicien espagnol s’est montré rassurant. « C’est juste un coup, rien de grave. Il n’y aura pas de problème pour les matchs qui arrivent », lance Luis Enrique dans des propos relayés par le quotidien francilien. Les prochains jours devraient nous apporter plus de précisions sur la forme du titi, même s’il devrait être ménagé contre Clermont pour être en pleine forme pour le quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone dans une semaine.