En demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Signal Iduna Park contre le Borussia Dortmund (1-0). Les Parisiens devront renverser la situation au Parc des Princes mardi soir.

Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait à Dortmund dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner le onze de départ qui avait largement battu le FC Barcelone en quart de finale retour (1-4). Mais ce soir, le résultat n’a pas été le même, le PSG s’inclinant sur la pelouse du Signal Iduna Park (1-0). À l’issue de la rencontre, au micro de Canal Plus, le coach espagnol a analysé cette défaite avant de se projeter sur le match retour au Parc des Princes mardi soir.

« À Paris, on sera très fort »

« C’est le football. Beaucoup de fois, c’est merveilleux et d’autres fois, cela arrive comme ça. Évidemment, on aurait préféré être dans une meilleure situation, mais il faut analyser les occasions des deux équipes et cela a été une partie équilibrée. Le positionnement de Dembélé ? Ousmane, avec sa manière de défendre, on savait qu’il pouvait défendre sur Emre Can. Et les trois attaquants avec trois défenseurs et un pivot, on voulait un peu plus de profondeur et bloquer les longs ballons sur Füllkrug. Des nouvelles de Lucas Hernandez ? Je n’ai aucune nouvelle pour la santé de Lucas Hernandez. Ça n’a pas l’air très positif, mais on va attendre que le docteur l’analyse. Vous gardez le sourire pour le match retour ? Bien sûr. C’est clair que tout le monde savait que cela allait être difficile, c’est une demi-finale de Ligue des champions. Le vestiaire est un peu affecté parce qu’en plus, on a eu deux poteaux. On a vu nos 3000 supporters qui nous ont soutenu tout le match, il faut reconnaître que c’est un stade exceptionnel, qui a su supporter son équipe, mais à Paris, on sera très fort et on n’a rien à perdre. »